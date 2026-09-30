Operasi Katarak Tak Lagi Cuma Mengembalikan Penglihatan, Ini 4 Opsi yang Bisa Turut Dikoreksi

ilustrasi mata. (Freepik)
JawaPos.com - Operasi katarak kini tak lagi sekadar bertujuan mengembalikan penglihatan yang buram akibat lensa mata keruh. Perkembangan teknologi memungkinkan tindakan operasi sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan visual pasien.
Hal itu termasuk membantu mengoreksi astigmatisme atau mata silinder dan mengurangi ketergantungan terhadap kacamata.
Dokter spesialis mata JEC Eye Hospitals and Clinics dr. Milzan Murtadha, SpM, mengatakan, perkembangan teknologi membuat pilihan penanganan katarak semakin personal.
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“Tujuan operasi katarak bukan hanya membuat pasien kembali melihat lebih jelas, tetapi bagaimana kualitas penglihatan tersebut dapat mendukung aktivitas sehari-hari," ujarnya kepada wartawan, (30/9).
"Karena kondisi mata, kebutuhan visual, dan aktivitas setiap orang berbeda, pemeriksaan dan konsultasi menjadi penting untuk menentukan pendekatan operasi serta pilihan lensa yang paling sesuai,” imbuh dr. Milzan.
Katarak dan Waktu Penanganannya
Katarak sendiri terjadi ketika lensa alami di dalam mata yang semula jernih menjadi keruh. Kondisi tersebut membuat cahaya yang masuk ke mata berkurang atau menyebar sehingga penglihatan menjadi buram seperti berkabut, lebih mudah silau, atau warna terlihat lebih kekuningan.
Proses degeneratif akibat pertambahan usia memang menjadi penyebab paling umum. Namun, usia bukan satu-satunya faktor yang dapat memicu katarak. Diabetes, riwayat trauma atau operasi pada mata, penggunaan obat tertentu, hingga faktor genetik juga perlu diperhatikan.
“Karena itu, pemeriksaan mata penting untuk memahami kondisi setiap pasien secara menyeluruh, bukan hanya melihat faktor usia,” jelas dr. Milzan.
Seiring perkembangannya, katarak dapat mengganggu berbagai aktivitas, mulai dari membaca, melihat dalam kondisi cahaya redup, berkendara hingga mengenali lingkungan sekitar. Jika terus berlanjut, katarak dapat menyebabkan gangguan penglihatan berat hingga kebutaan.
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Jawa Pos
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