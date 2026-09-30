Hospital Expo ke-38 Digelar 7–10 Oktober 2026, Kedepankan Teknologi Berbasis AI

JawaPos.com - Hospital Expo (Hospital Expo) ke-38 akan digelar pada 7–10 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang. Sedikitnya terdapat tiga peranti kesehatan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang akan dipamerkan pada acara tersebut.

Pertama adalah Dental Chair with AI yang dapat dioperasikan dengan voice command. Kedua, AI-Based Cardiovascular Risk Assessment, yaitu teknologi AI dengan pendekatan oculomics. Yakni analisis foto retina untuk membantu mendeteksi risiko penyakit secara noninvasif, cepat, dan tanpa radiasi.

Ketiga, Robotic-Assisted Arthroplasty System, yaitu teknologi navigasi dan sistem bedah robotik genggam canggih yang membantu dokter ortopedi melakukan operasi penggantian sendi lutut, baik total maupun parsial, dengan sangat presisi.

Kehadiran alat-alat yang menghadirkan solusi presisi serta minim invasif itu sejalan dengan tema yang diangkat dalam Seminar Nasional Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) ke-22, Seminar Tahunan Patient Safety ke-20, dan Hospital Expo ke-38 yang diselenggarakan secara paralel. Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan PERSI—organisasi yang menaungi sedikitnya 3.000 rumah sakit dan 18 asosiasi rumah sakit—mengupas topik “Rumah Sakit Tumbuh dan Tangguh di Era Kecerdasan Artifisial.”

Demikian diungkapkan Direktur Marketing & Finance PT Okta Sejahtera Insani, Yudha Imam Sutedja, selaku penyelenggara Hospital Expo, di Jakarta dalam rilisnya, 16 September 2026.

“Berbagai alat kesehatan dengan teknologi terkini, termasuk yang mengimplementasikan AI, akan dipamerkan dalam Hospital Expo ke-38, pameran yang berfokus pada berbagai produk industri alat kesehatan dan kebutuhan rumah sakit. Hingga saat ini kami bertahan sebagai pameran terbesar di Asia Tenggara. Tahun ini, pameran diikuti lebih dari 600 perusahaan dan institusi yang menempati Hall 5–10 dengan total luas area pameran mencapai 36.910 m²,” kata Yudha lewat keterangannya, Rabu (30/9).

Yudha menjelaskan, produk alat kesehatan dan kebutuhan rumah sakit yang mengikuti pameran itu terdiri atas industri ambulans, peralatan anestesi, peralatan kecantikan, peralatan dan reagen laboratorium, peralatan gigi, peralatan diagnosis, peralatan sekali pakai, peralatan darurat, endoskopi dan bronkoskopi, peralatan THT dan oftalmik, peralatan hemodialisis, tempat tidur rumah sakit, bangunan dan arsitektur rumah sakit.

Kemudian sistem informasi rumah sakit, peralatan dapur, peralatan binatu, pakaian medis, pemeliharaan alat kesehatan/layanan teknis, bahan habis pakai medis, gas medis, layanan medis/rumah sakit dan pendidikan serta pelatihan, layanan medis dan publikasi, ortopedi/aparatus dan peralatan bedah, monitor pusat pasien, farmasi dan peralatan, peralatan fisioterapi, sertifikasi sistem manajemen mutu, peralatan radiologi, peralatan pernapasan, peralatan sterilisasi, pengobatan tradisional, pengolahan limbah dan air, dan lain-lain.

Yudha menambahkan, pameran ini menjembatani para profesional, produsen, dan penyedia layanan kesehatan. “Hospital Expo menjadi agenda rutin yang strategis untuk memperkenalkan inovasi terkini, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Hospital Expo juga mendorong para pelaku industri untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan menjawab tantangan sektor kesehatan,” ujarnya.