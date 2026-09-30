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Ryandi Zahdomo
Rabu, 30 September 2026 | 18.28 WIB

Sering Dengar Lagu Lawas? Sains Ungkap Efek Musik Nostalgia Bagi Otak!

Ilustrasi orang yang sedang mendengarkan lagu. (freepik/ wirestock) - Image

Ilustrasi orang yang sedang mendengarkan lagu. (freepik/ wirestock)

JawaPos.com - Mendengarkan musik nostalgia kesayangan masa muda terbukti secara ilmiah mampu merangsang aktivitas saraf sekaligus memperkuat fungsi kognitif otak manusia, terutama pada kelompok lansia.

Riset terbaru menunjukkan bahwa lagu-lagu kenangan secara instan mengaktifkan area otak yang mengelola memori pribadi serta emosi positif, sehingga berpotensi menjadi metode terapi pendamping untuk penderita Alzheimer.

Efek stimulasi neurologis ini terdeteksi jauh lebih kuat pada orang dewasa lanjut usia. Temuan medis tersebut memberikan angin segar bagi pengembangan terapi non-farmakologis guna merawat ketajaman ingatan dan kesehatan mental lansia.

Melansir Your Tango, melodi masa lalu menyimpan kekuatan emosional yang berharga untuk menjaga fungsi memori sepanjang hayat.

Berikut adalah tiga poin utama temuan ilmiah terkait dampak musik nostalgia terhadap kesehatan otak.

Uji fMRI Buktikan Lonjakan Aktivasi Saraf

Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Human Brain Mapping menguji dampak neurologis musik nostalgia terhadap 29 orang dewasa muda (18–35 tahun) dan 28 lansia (60 tahun ke atas). Setiap peserta memilih enam lagu pribadi yang paling berkesan untuk diputar saat menjalani pemindaian fMRI.

Melaporkan untuk PsyPost, jurnalis sains Eric W. Dolan menyebutkan bahwa tim peneliti juga menyiapkan lagu kontrol yang familier maupun asing sebagai pembanding.

Langkah ini memastikan bahwa respons otak yang terukur benar-benar dipicu oleh memori nostalgia, bukan sekadar keakraban nada.

Hasil pemindaian mengonfirmasi bahwa lagu nostalgia menyalakan Default Mode Network (DMN) dan Salience Network. Kedua jaringan utama otak ini bertanggung jawab mengolah alur kisah hidup pribadi serta memproses respons kebahagiaan.

Editor: Bintang Pradewo
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