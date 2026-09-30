Tak Bisa Fokus Tanpa Musik Latar? Awas, Otak Beri Sinyal ADHD!

Ilustrasi seseorang yang mengalami ADHD. (Freepik)
JawaPos.com - Kebiasaan menyalakan musik latar saat bekerja, belajar, hingga berolahraga ternyata menyimpan alasan biologis tertentu.
Riset ilmiah terbaru menunjukkan bahwa dorongan konstan untuk mendengarkan musik saat beraktivitas dapat menjadi sinyal otak Anda mengalami ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas)
Studi dari jurnal Frontiers in Psychology menyebut individu dengan gejala ADHD memerlukan stimulasi auditori ekstra agar fungsi otak dapat berfokus optimal.
Dikutip dari YourTango, mengenali mekanisme biologis ini penting untuk memahami kondisi kesehatan mental diri sendiri.
Penelitian yang melibatkan 434 partisipan dewasa muda berusia 17 hingga 30 tahun mengamati kebiasaan mendengarkan musik pada berbagai aktivitas.
Kategori ini meliputi tugas kognitif tinggi seperti belajar dan memecahkan masalah serta aktivitas fisik ringan seperti membersihkan rumah.
Dilaporkan oleh jurnalis sains Eric W. Dolan melalui PsyPost, dewasa muda dengan gejala ADHD cenderung selalu memutar musik latar.
Mereka memilih musik yang dinamis, terlepas dari seberapa rumit tugas yang sedang dikerjakan.
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Jawa Pos
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