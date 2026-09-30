Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 30 September 2026 | 14.49 WIB

Olahraga untuk Turunkan Berat Badan Tetap Harus Utamakan Kesehatan Jantung

Olahraga menjadi salah satu cara efektif untuk menurunkan berat badan. Kendati demikian, dokter mengatakan, olahraga tetap harus mengutamakan kesehatan jantung. (kamranaydinov-freepik) - Image

Olahraga menjadi salah satu cara efektif untuk menurunkan berat badan. Kendati demikian, dokter mengatakan, olahraga tetap harus mengutamakan kesehatan jantung. (kamranaydinov-freepik)

JawaPos.com - Dokter spesialis gizi klinik, dr. Oqti Rodia, mengatakan program olahraga penurunan berat badan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada angka timbangan.

Lebiha jauh lagi, dia menyatakan, hal itu tetap memperhatikan kebutuhan nutrisi, serta mengutamakan kesehatan jantung dan metabolisme.

Ia menjelaskan menurunkan berat badan bukan hanya tentang menjadi lebih kurus, tetapi juga memperhatikan berat badan yang sehat. Sebab berat badan yang terkontrol juga menjadi bagian penting.

Dokter dari RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dalam keterangannya di Tangerang, Selasa menjelaskan setiap orang memiliki kondisi tubuh dan kebutuhan nutrisi yang berbeda. Karena itu, pendekatan penurunan berat badan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu.

"Menurunkan berat badan sering kali dilakukan demi mendapatkan bentuk tubuh ideal. Namun, menjaga berat badan sebenarnya bukan hanya persoalan penampilan tetapi kesehatan menyeluruh," kata dr. Oqti Rodia.

Ia juga menjelaskan, berat badan berlebih dapat berkaitan dengan berbagai faktor risiko kardiometabolik. Karena itu, upaya menurunkan berat badan idealnya tidak dilakukan secara sembarangan atau hanya mengejar hasil cepat.

“Yang penting bukan hanya berapa kilogram berat badan yang turun, tetapi bagaimana prosesnya dilakukan secara sehat, terukur, dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” ujar dr. Oqti.

Selain pengaturan nutrisi, program pengelolaan berat badan juga dapat membantu seseorang membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jaga Mulai Sekarang, 10 Pola Makan yang Perlu Dibatasi demi Kesehatan Jantung - Image
Kesehatan

Jaga Mulai Sekarang, 10 Pola Makan yang Perlu Dibatasi demi Kesehatan Jantung

Selasa, 18 Agustus 2026 | 02.01 WIB

Benarkah Teh Hijau Baik untuk Menurunkan Kadar Kolesterol dan Menjaga Kesehatan Jantung? Ini Hasil Penelitiannya! - Image
Kesehatan

Benarkah Teh Hijau Baik untuk Menurunkan Kadar Kolesterol dan Menjaga Kesehatan Jantung? Ini Hasil Penelitiannya!

Kamis, 9 Juli 2026 | 16.57 WIB

Segudang Manfaat Acai Bowl, Kuliner Sehat dari Berry Asli Hutan Amazon yang Ampuh Menjaga Kesehatan Jantung - Image
Kesehatan

Segudang Manfaat Acai Bowl, Kuliner Sehat dari Berry Asli Hutan Amazon yang Ampuh Menjaga Kesehatan Jantung

Rabu, 3 Juni 2026 | 22.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore