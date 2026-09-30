Olahraga untuk Turunkan Berat Badan Tetap Harus Utamakan Kesehatan Jantung

Olahraga menjadi salah satu cara efektif untuk menurunkan berat badan. Kendati demikian, dokter mengatakan, olahraga tetap harus mengutamakan kesehatan jantung. (kamranaydinov-freepik)
JawaPos.com - Dokter spesialis gizi klinik, dr. Oqti Rodia, mengatakan program olahraga penurunan berat badan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada angka timbangan.
Lebiha jauh lagi, dia menyatakan, hal itu tetap memperhatikan kebutuhan nutrisi, serta mengutamakan kesehatan jantung dan metabolisme.
Ia menjelaskan menurunkan berat badan bukan hanya tentang menjadi lebih kurus, tetapi juga memperhatikan berat badan yang sehat. Sebab berat badan yang terkontrol juga menjadi bagian penting.
Dokter dari RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dalam keterangannya di Tangerang, Selasa menjelaskan setiap orang memiliki kondisi tubuh dan kebutuhan nutrisi yang berbeda. Karena itu, pendekatan penurunan berat badan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu.
"Menurunkan berat badan sering kali dilakukan demi mendapatkan bentuk tubuh ideal. Namun, menjaga berat badan sebenarnya bukan hanya persoalan penampilan tetapi kesehatan menyeluruh," kata dr. Oqti Rodia.
Ia juga menjelaskan, berat badan berlebih dapat berkaitan dengan berbagai faktor risiko kardiometabolik. Karena itu, upaya menurunkan berat badan idealnya tidak dilakukan secara sembarangan atau hanya mengejar hasil cepat.
“Yang penting bukan hanya berapa kilogram berat badan yang turun, tetapi bagaimana prosesnya dilakukan secara sehat, terukur, dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” ujar dr. Oqti.
Selain pengaturan nutrisi, program pengelolaan berat badan juga dapat membantu seseorang membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat.
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