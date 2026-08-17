Jaga Mulai Sekarang, 10 Pola Makan yang Perlu Dibatasi demi Kesehatan Jantung

JawaPos.com – Pola makan sehari-hari memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jantung. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam, gula, lemak jenuh, dan lemak trans secara berlebihan dapat meningkatkan sejumlah faktor risiko penyakit kardiovaskular.

Sebaliknya, pola makan yang lebih banyak mengutamakan sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, serta sumber protein yang lebih sehat dapat membantu menjaga kesehatan tubuh.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pola makan yang beragam dan seimbang, sekaligus membatasi makanan tinggi garam, gula bebas, serta lemak jenuh dan lemak trans.

Dilansir ndtv, berikut sejumlah kebiasaan makan yang sebaiknya diperhatikan agar kesehatan jantung tetap terjaga.

1. Terlalu sering mengonsumsi makanan ultra-proses

Camilan kemasan, makanan instan, makanan siap saji, serta sejumlah produk daging olahan dapat mengandung banyak garam, gula, dan lemak yang kurang baik jika dikonsumsi terlalu sering.

WHO menyebut makanan yang sangat diproses kerap memiliki kandungan natrium, gula, atau lemak tidak sehat yang tinggi. Karena itu, konsumsinya sebaiknya dibatasi dan tidak menjadi menu utama setiap hari.

2. Terlalu banyak mengonsumsi gula tambahan

Minuman manis, permen, kue, serta berbagai makanan dan minuman dengan tambahan gula dapat meningkatkan asupan energi secara berlebihan.