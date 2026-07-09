Benarkah Teh Hijau Baik untuk Menurunkan Kadar Kolesterol dan Menjaga Kesehatan Jantung? Ini Hasil Penelitiannya!

Teh Hijau (Canva)
JawaPos.com - Teh hijau telah lama dikenal sebagai salah satu minuman yang kaya akan senyawa antioksidan dan kerap dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan.
Selain dipercaya membantu menjaga berat badan, teh hijau juga sering disebut memiliki potensi untuk menurunkan kadar kolesterol dan mendukung kesehatan jantung.
Oleh karena itu, tak heran jika minuman ini menjadi pilihan banyak orang yang ingin menerapkan pola hidup lebih sehat.
Sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi teh hijau tanpa gula dapat membantu menurunkan kadar kolesterol lipoprotein densitas rendah (LDL) atau kolesterol jahat, sekaligus dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular.
Melansir dari laman New York Post, salah satu penelitian yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa teh hijau tanpa kafein dan tanpa tambahan gula dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL.
Minuman tersebut juga disebut memberikan manfaat yang lebih baik jika dikonsumsi setelah makan malam.
Teh hijau mengandung katekin dan polifenol, yakni senyawa antioksidan yang dapat membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam tubuh serta melindungi kolesterol LDL dari proses oksidasi yang berkontribusi terhadap pembentukan plak pada pembuluh darah.
Sementara itu, penelitian yang dilakukan tim peneliti dari Tohoku University Graduate School of Medicine terhadap 40.530 orang dewasa di Jepang, yang hasilnya dipublikasikan dalam Journal of the American Medical Association (JAMA), menemukan bahwa peserta yang mengonsumsi lebih dari lima cangkir teh hijau setiap hari memiliki risiko kematian akibat berbagai penyebab 16 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang mengonsumsi kurang dari satu cangkir per hari.
Selain itu, kandungan katekin pada teh hijau juga dikaitkan dengan perlindungan terhadap kerusakan sel yang dapat meningkatkan risiko penyakit kronis, termasuk diabetes tipe 2. Senyawa polifenol di dalamnya juga memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung.
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