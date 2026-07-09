Benarkah Teh Hijau Baik untuk Menurunkan Kadar Kolesterol dan Menjaga Kesehatan Jantung? Ini Hasil Penelitiannya!

JawaPos.com - Teh hijau telah lama dikenal sebagai salah satu minuman yang kaya akan senyawa antioksidan dan kerap dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan.

Selain dipercaya membantu menjaga berat badan, teh hijau juga sering disebut memiliki potensi untuk menurunkan kadar kolesterol dan mendukung kesehatan jantung.

Oleh karena itu, tak heran jika minuman ini menjadi pilihan banyak orang yang ingin menerapkan pola hidup lebih sehat.

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan jantung, berbagai informasi mengenai manfaat teh hijau semakin mudah ditemukan. Namun, muncul pertanyaan yang masih sering diperdebatkan, yakni apakah konsumsi teh hijau benar-benar efektif dalam membantu menurunkan kadar kolesterol, atau manfaat tersebut hanya sebatas anggapan yang belum didukung bukti ilmiah yang kuat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa teh hijau mengandung senyawa aktif berupa katekin, terutama epigallocatechin gallate (EGCG), yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Senyawa ini diduga berperan dalam membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), menjaga fungsi pembuluh darah, serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat. Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa efeknya dapat berbeda pada setiap orang dan tidak dapat menggantikan pengobatan maupun pola makan yang dianjurkan oleh tenaga medis. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami hasil penelitian secara utuh agar tidak mudah terpengaruh oleh klaim kesehatan yang berlebihan. Mengonsumsi teh hijau memang dapat menjadi salah satu kebiasaan sehat, tetapi manfaatnya akan lebih optimal jika diimbangi dengan pola makan bergizi seimbang, aktivitas fisik yang rutin, serta pengelolaan faktor risiko penyakit jantung lainnya. Lantas, benarkah teh hijau mampu membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan jantung? Simak penjelasan lengkap berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para ahli berikut ini. Sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi teh hijau tanpa gula dapat membantu menurunkan kadar kolesterol lipoprotein densitas rendah (LDL) atau kolesterol jahat, sekaligus dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular.

Melansir dari laman New York Post, salah satu penelitian yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa teh hijau tanpa kafein dan tanpa tambahan gula dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL.

Minuman tersebut juga disebut memberikan manfaat yang lebih baik jika dikonsumsi setelah makan malam.

Teh hijau mengandung katekin dan polifenol, yakni senyawa antioksidan yang dapat membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam tubuh serta melindungi kolesterol LDL dari proses oksidasi yang berkontribusi terhadap pembentukan plak pada pembuluh darah.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan tim peneliti dari Tohoku University Graduate School of Medicine terhadap 40.530 orang dewasa di Jepang, yang hasilnya dipublikasikan dalam Journal of the American Medical Association (JAMA), menemukan bahwa peserta yang mengonsumsi lebih dari lima cangkir teh hijau setiap hari memiliki risiko kematian akibat berbagai penyebab 16 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang mengonsumsi kurang dari satu cangkir per hari.