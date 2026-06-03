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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 3 Juni 2026 | 22.22 WIB

Segudang Manfaat Acai Bowl, Kuliner Sehat dari Berry Asli Hutan Amazon yang Ampuh Menjaga Kesehatan Jantung

Ilustrasi acai bowl (Freepik) - Image

Ilustrasi acai bowl (Freepik)

JawaPos.com - Acai berry termasuk ke dalam kategori superfood. Buah mungil dengan warna ungu gelap ini ternyata berasal dari kawasan hutan amazon.

Acai berry sering diolah menjadi smoothie, suplemen kesehatan, dan yang paling sering dijumpai adalah acai bowl. Hidangan acai bowl ini biasanya dipadukan dengan berbagai jenis buah segar dan aneka topping.

Acai berry memiliki rasa asam manis yang menyegarkan. Buah kecil ini tidak hanya juga menawarkan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh.

Acai kaya akan antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas, sehingga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kronis. Kandungan nutrisi di dalamnya juga dapat menjaga kesehatan jantung dan fungsi tubuh agar tetap sehat dan baik.

Lantas, apa saja manfaat acai berry bagi kesehatan?. Mengutip dari laman parkwayeast.com dan nakny.id pada Rabu (3/6), berikut alasan mengapa acai berry layak menjadi dessert sehat dalam menu harian Anda.

1. Menyehatkan Jantung

Acai dapat menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Kandungan omega-3, omega-9, dan fitosterolnya dapat menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam pembuluh darah. Sehingga, mengkonsumsi acai bowl dapat membantu mencegah Anda menderita penyakit jantung.  

2. Kaya Antioksidan

Warna ungu dari acai berasal dari senyawa anthocyanin yang kaya antioksidan. Senyawa ini dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang dapat melawan penyakit kronis, seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung.

3. Mengatasi Jerawat

Editor: Candra Mega Sari
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