5 Panduan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Pahami Usia Ideal Mammografi

Ilustrasi deteksi dini kanker payudara melalui metode SADARI (Pexels.com)
JawaPos.com - Setiap Bulan Oktober, dunia memperingati bulan kesadaran kanker payudara.
Di Indonesia, momen ini penting karena sekitar 70 persen pasien yang datang ke dokter sudah berada pada stadium lanjut, salah satunya akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyakit ini
Kanker payudara masih menjadi salah satu ancaman kesehatan terbesar bagi perempuan di Indonesia maupun dunia.
Tingginya angka kasus baru dan kematian akibat penyakit ini sering kali dipicu oleh keterlambatan penanganan karena pasien baru memeriksakan diri saat sudah berada pada stadium lanjut.
Padahal, jika terdeteksi pada tahap awal, peluang kesembuhan serta kelangsungan hidup pasien kanker payudara dapat meningkat secara signifikan hingga mencapai lebih dari 90 persen.
Melansir dari laman Direktorat Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI pada Selasa (29/09), deteksi dini merupakan langkah paling krusial dalam menekan angka mortalitas akibat kanker payudara.
Pembentukan massa tumor pada jaringan payudara berkembang dari mutasi sel abnormal yang membutuhkan waktu sebelum menyebar ke kelenjar getah bening atau organ lain (metastasis).
Berikut adalah panduan lengkap deteksi dini kanker payudara yang wajib dipahami oleh setiap perempuan:
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022