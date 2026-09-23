Pengobatan Imunoterapi Inovatif Menjanjikan untuk Kanker Payudara

Ilustrasi pengobatan imunoterapi inovasi medis penanganan kanker payudara / Pexels
JawaPos.com – Kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker dengan angka kejadian tertinggi pada wanita di seluruh dunia.
Selama ini, metode pengobatan standar seperti kemoterapi, radioterapi, dan operasi bedah menjadi tumpuan utama.
Kehadiran inovasi medis berbasis imunoterapi kini membuka babak baru yang menjanjikan dalam penanganan kasus kanker payudara, khususnya pada jenis yang tergolong agresif.
Melansir dari laman The Ohio State University pada Rabu (23/09), menyebutkan Imunoterapi menjadi inovatif menjanjikan untuk pengobatan kanker payudara.
Pengobatan imunoterapi bekerja dengan merangsang dan melatih sistem kekebalan tubuh pasien sendiri untuk mengenali serta menghancurkan sel-sel kanker secara lebih spesifik.
Pendekatan ini memberikan titik terang bagi pasien yang sebelumnya memiliki opsi terapi yang terbatas.
Sel kanker payudara seringkali memiliki mekanisme penyamaran berupa protein seperti PD-1 atau PD-L1, yang menghambat sel T imun untuk menyerangnya.
Studi onkologi menyebutkan bahwa penggunaan obat inhibitor checkpoint imun mampu membuka penyamaran tersebut sehingga sistem imun dapat melancarkan perlawanan alami secara efektif.
Pendekatan precision medicine ini terbukti secara klinis meningkatkan angka kelangsungan hidup bebas progresivitas, menjaga efikasi diri pasien, serta menawarkan harapan kesembuhan yang lebih tinggi pada stadium lanjut.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait keunggulan dan perkembangan imunoterapi untuk kanker payudara:
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