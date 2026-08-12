Pentingnya Deteksi Dini Kanker Payudara, dari Pemeriksaan Mandiri hingga Skrining

JawaPos.com - Deteksi dini kanker payudara menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan mandiri serta menjalani skrining medis secara berkala.

Dengan mengetahui kondisi sejak awal, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum penyakit berkembang ke tahap yang lebih serius. Kesadaran untuk melakukan pemeriksaan sejak dini hingga kini masih menjadi tantangan.

Sementara itu, lada lingkungan industri garmen Indonesia yang memiliki jumlah pekerja perempuan cukup besar, kanker payudara dan kanker serviks (rahim) dapat luput terdeteksi karena keterbatasan pengetahuan, stigma, maupun akses terhadap pemeriksaan kesehatan secara rutin.

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Deteksi dini penting dilakukan karena seseorang tidak selalu mengalami keluhan yang jelas pada tahap awal penyakit. Karena itu, memahami faktor risiko, mengenali perubahan yang tidak biasa pada tubuh, serta memanfaatkan layanan skrining dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan.

Edukasi mengenai kanker dan pemeriksaan dini kemudian menjadi salah satu perhatian MAS Arya Indonesia melalui program Aloka. Inisiatif tersebut diperkenalkan sejak 2019 untuk membantu meningkatkan pemahaman mengenai risiko kanker, pemeriksaan mandiri, akses skrining, hingga langkah-langkah pencegahan.

“Deteksi dini dapat memberikan dampak yang sangat berarti terhadap keberhasilan penanganan penyakit. Kami ingin karyawan memiliki pengetahuan yang memadai, merasa didukung, serta lebih percaya diri untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesehatan mereka,” ujar Francisca Vina Oktavia, Assistant Manager Human Resources, MAS Arya Indonesia di Jakarta, dikutip Rabu (12/8).

Sejak 2024, kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kemitraan dengan Rumah Sakit Charlie Kendal. Materinya mencakup edukasi kesehatan, praktik pemeriksaan mandiri, akses terhadap layanan skrining, serta diskusi yang mendorong karyawan lebih terbuka membicarakan kesehatan.

Pendekatan edukasi di tempat kerja dinilai dapat membantu membuat informasi mengenai kanker dan pemeriksaan dini lebih mudah dijangkau. Hal ini juga dapat mendorong pekerja untuk tidak menunggu sampai muncul keluhan berat sebelum memeriksakan kondisi kesehatan.

Upaya meningkatkan kesadaran mengenai kanker juga berkaitan dengan pengurangan stigma yang masih membuat sebagian orang enggan membicarakan maupun memeriksakan kondisi kesehatannya. Dengan informasi yang memadai, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa pemeriksaan kesehatan tidak harus menunggu sampai gejala menjadi berat.