Wanita Ini Sembuh dari Kanker Payudara Berkat Musik, Meditasi, dan Menulis

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi ujian besar dalam hidup. Bagi musisi Dona Antonia, diagnosis kanker payudara yang diterimanya pada 2023 silam menjadi titik balik yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan kehidupan.

Personel Duo Antonia tersebut sempat terpukul ketika mengetahui dirinya mengidap kanker payudara. Namun, ia memilih menjalani proses pemulihan dengan cara yang membuatnya merasa lebih dekat dengan diri sendiri. Dia melakukan meditasi, bermusik, dan menulis.

"Aku kena kanker payudara pada tahun 2023 dan sembuh tanpa melakukan kemo," kata Dona Antonia kepada JawaPos.com.

Dona bercerita, salah satu langkah yang dia lakukan saat menghadapi kondisi tersebut adalah mengikuti meditasi intensif selama 7 hari di Bali. Selama menjalani proses itu, Dona membatasi diri dari berbagai aktivitas luar, termasuk tidak menggunakan handphone.

"Aku selama 7 hari itu tidak pakai handphone. Aku fokus melakukan meditasi, hanya jeda istirahat dan makan," ungkapnya.

Menurut Dona, pengalaman meditasi benar-benar membantunya lebih mengenal kondisi batin dan emosinya. Ia merasa mendapatkan ruang untuk melakukan refleksi diri dan berdamai dengan keadaan yang sedang dihadapinya.

Dia mengatakan, meditasi berhasil membuatnya masuk ke alam diri. Dona bisa melihat ke diri sendiri, termasuk tahu bagian atau titik mana saja yang sakit dari tubuhnya dan Dona seakan melakukan pengobatan langsung saat melakukan meditasi.

"Jadi saat meditasi aku tahu bagian mana saja yang sakit dari tubuh aku dan diobati di meditasi itu," paparnya.