Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Selasa, 29 September 2026 | 03.50 WIB

Ahli Nutrisi Buka Suara: Seberapa Besar Suplemen Diet Dapat Membuat Tubuh Kurus!

Ilustrasi efektivitas suplemen dalam program penurunan berat badan. (Pexels) - Image

Ilustrasi efektivitas suplemen dalam program penurunan berat badan. (Pexels)

JawaPos.com - Keinginan untuk menurunkan berat badan secara cepat dan instan kerap membuat banyak orang tergiur untuk mengonsumsi berbagai produk suplemen diet yang beredar di pasaran.

Klaim menggiurkan seperti membakar lemak dalam waktu singkat atau menekan nafsu makan secara ekstrem sering kali menjadi daya tarik utama.

Namun, dari sudut pandang medis dan gizi, efektivitas serta keamanan suplemen pangkas berat badan ini masih menjadi pertanyaan besar bagi kesehatan jangka panjang.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Senin (28/09), para ahli nutrisi menegaskan bahwa tidak ada suplemen yang dapat menggantikan peran pola makan seimbang dan aktivitas fisik dalam penurunan berat badan.

Sebagian besar suplemen penurunan berat badan bekerja dengan cara meningkatkan laju metabolisme sementara atau menekan akumulasi lemak di tingkat sel.

Dalam studi nutrisi klinis menunjukkan bahwa sebagian besar produk klaim penurun berat badan hanya memberikan dampak yang sangat minimal tanpa disertai perubahan gaya hidup yang mendasar.

Suplemen seperti kitosan, Conjugated Linoleic Acid (CLA), maupun bubuk protein hanya memberikan hasil penurunan berat badan signifikan jika dikombinasikan dengan diet rendah kalori.

Tanpa modifikasi gaya hidup yang mendasar, mengkonsumsi suplemen saja terbukti tidak memberikan perubahan fisik yang berarti serta membawa risiko efek samping pencernaan hingga toksisitas organ.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jangan Abaikan Kesehatan Mata, 6 Makanan Ini Kaya Nutrisi untuk Menunjang Penglihatan - Image
Lifestyle

Jangan Abaikan Kesehatan Mata, 6 Makanan Ini Kaya Nutrisi untuk Menunjang Penglihatan

Rabu, 23 September 2026 | 04.32 WIB

Kulit Rentan Jerawat? 5 Makanan Ini Kaya Nutrisi yang Mendukung Kesehatan Kulit - Image
Lifestyle

Kulit Rentan Jerawat? 5 Makanan Ini Kaya Nutrisi yang Mendukung Kesehatan Kulit

Jumat, 4 September 2026 | 04.40 WIB

Cegah Otak Mudah Lupa, 10 Makanan Bernutrisi Ini Bisa Jadi Pilihan - Image
Lifestyle

Cegah Otak Mudah Lupa, 10 Makanan Bernutrisi Ini Bisa Jadi Pilihan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 02.13 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore