Ahli Nutrisi Buka Suara: Seberapa Besar Suplemen Diet Dapat Membuat Tubuh Kurus!

JawaPos.com - Keinginan untuk menurunkan berat badan secara cepat dan instan kerap membuat banyak orang tergiur untuk mengonsumsi berbagai produk suplemen diet yang beredar di pasaran.

Klaim menggiurkan seperti membakar lemak dalam waktu singkat atau menekan nafsu makan secara ekstrem sering kali menjadi daya tarik utama.

Namun, dari sudut pandang medis dan gizi, efektivitas serta keamanan suplemen pangkas berat badan ini masih menjadi pertanyaan besar bagi kesehatan jangka panjang.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Senin (28/09), para ahli nutrisi menegaskan bahwa tidak ada suplemen yang dapat menggantikan peran pola makan seimbang dan aktivitas fisik dalam penurunan berat badan.

Sebagian besar suplemen penurunan berat badan bekerja dengan cara meningkatkan laju metabolisme sementara atau menekan akumulasi lemak di tingkat sel.

Dalam studi nutrisi klinis menunjukkan bahwa sebagian besar produk klaim penurun berat badan hanya memberikan dampak yang sangat minimal tanpa disertai perubahan gaya hidup yang mendasar.

Suplemen seperti kitosan, Conjugated Linoleic Acid (CLA), maupun bubuk protein hanya memberikan hasil penurunan berat badan signifikan jika dikombinasikan dengan diet rendah kalori.