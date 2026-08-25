Cegah Otak Mudah Lupa, 10 Makanan Bernutrisi Ini Bisa Jadi Pilihan

JawaPos.com – Memasuki usia 40-an, menjaga kesehatan otak menjadi bagian penting dari pola hidup sehari-hari. Selain aktivitas fisik, tidur yang cukup, dan mengelola stres, pilihan makanan juga dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi otak.

Otak membutuhkan berbagai zat gizi untuk mendukung fungsi seperti daya ingat, konsentrasi, komunikasi antarsel saraf, serta pengaturan suasana hati. Sebaliknya, pola makan yang terlalu banyak mengandung makanan ultra-proses, gula tambahan, dan lemak jenuh dapat kurang mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Karena itu, memasukkan makanan kaya nutrisi ke dalam pola makan sehari-hari dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga fungsi kognitif seiring bertambahnya usia.

Dilansir dari NDTV, berikut sejumlah makanan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan otak, terutama ketika memasuki usia 40-an.

1. Ikan Berlemak Ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel merupakan sumber asam lemak omega-3. Nutrisi tersebut memiliki peran penting dalam struktur dan fungsi sel tubuh, termasuk sel saraf.

Mengonsumsi ikan sebagai bagian dari pola makan seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan omega-3 yang diperlukan tubuh untuk menjaga fungsi otak.

2. Kacang Kenari Kacang kenari merupakan salah satu sumber lemak sehat dan mengandung asam alfa-linolenat (ALA), vitamin E, serta berbagai senyawa antioksidan.

Kombinasi nutrisi tersebut membuat kenari menjadi pilihan camilan yang menarik untuk dimasukkan ke dalam pola makan. Konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan energi harian.

3. Blueberry Buah berwarna biru keunguan ini kaya akan senyawa antioksidan, terutama antosianin.