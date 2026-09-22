Jangan Abaikan Kesehatan Mata, 6 Makanan Ini Kaya Nutrisi untuk Menunjang Penglihatan

JawaPos.com - Menjaga kesehatan mata tidak hanya berkaitan dengan membatasi waktu menatap layar atau menggunakan perlindungan saat berada di depan gadget. Asupan makanan sehari-hari juga memiliki peran penting karena mata membutuhkan berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Pola makan yang seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, termasuk nutrisi yang mendukung kesehatan retina dan fungsi penglihatan. Beberapa makanan bahkan mengandung senyawa yang berperan dalam melindungi sel mata dari kerusakan.

Dilansir dari laman Alodokter dan Halodoc, berikut enam pilihan makanan yang dapat menjadi bagian dari pola makan untuk membantu menjaga kesehatan mata.

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1. Sayuran Hijau Bayam, brokoli, kale, dan sawi merupakan beberapa sayuran hijau yang kaya akan vitamin C dan vitamin E. Sayuran tersebut juga menyediakan lutein serta zeaxanthin, yaitu senyawa antioksidan yang berkaitan dengan kesehatan mata.

Mengonsumsi sayuran hijau secara rutin dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang berperan dalam melindungi sel dari stres oksidatif. Karena itu, sayuran jenis ini baik untuk dimasukkan ke dalam menu sehari-hari.

2. Ubi Jalar Ubi jalar mengandung beta-karoten yang kemudian dapat diubah tubuh menjadi vitamin A. Nutrisi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung fungsi penglihatan, termasuk kemampuan mata beradaptasi ketika berada dalam kondisi pencahayaan rendah.

Selain itu, ubi jalar juga menyediakan vitamin C. Makanan ini dapat diolah dengan cara sederhana, misalnya dikukus, direbus, atau dipanggang untuk dijadikan camilan.

3. Ikan Salmon, tuna, dan beberapa jenis ikan lainnya merupakan sumber asam lemak omega-3. Nutrisi ini memiliki peran dalam mendukung kesehatan retina serta fungsi penglihatan.

Asupan omega-3 juga dikaitkan dengan kesehatan permukaan mata. Menambahkan ikan ke dalam menu secara rutin dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh lemak sehat sekaligus protein.