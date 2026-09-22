Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 23 September 2026 | 04.32 WIB

Jangan Abaikan Kesehatan Mata, 6 Makanan Ini Kaya Nutrisi untuk Menunjang Penglihatan

6 Jenis Makanan yang Baik Dikonsumsi untuk Kesehatan Mata./freepik.com - Image

6 Jenis Makanan yang Baik Dikonsumsi untuk Kesehatan Mata./freepik.com

JawaPos.com - Menjaga kesehatan mata tidak hanya berkaitan dengan membatasi waktu menatap layar atau menggunakan perlindungan saat berada di depan gadget. Asupan makanan sehari-hari juga memiliki peran penting karena mata membutuhkan berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Pola makan yang seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, termasuk nutrisi yang mendukung kesehatan retina dan fungsi penglihatan. Beberapa makanan bahkan mengandung senyawa yang berperan dalam melindungi sel mata dari kerusakan.

Dilansir dari laman Alodokter dan Halodoc, berikut enam pilihan makanan yang dapat menjadi bagian dari pola makan untuk membantu menjaga kesehatan mata.

1. Sayuran Hijau

Bayam, brokoli, kale, dan sawi merupakan beberapa sayuran hijau yang kaya akan vitamin C dan vitamin E. Sayuran tersebut juga menyediakan lutein serta zeaxanthin, yaitu senyawa antioksidan yang berkaitan dengan kesehatan mata.

Mengonsumsi sayuran hijau secara rutin dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang berperan dalam melindungi sel dari stres oksidatif. Karena itu, sayuran jenis ini baik untuk dimasukkan ke dalam menu sehari-hari.

2. Ubi Jalar

Ubi jalar mengandung beta-karoten yang kemudian dapat diubah tubuh menjadi vitamin A. Nutrisi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung fungsi penglihatan, termasuk kemampuan mata beradaptasi ketika berada dalam kondisi pencahayaan rendah.

Selain itu, ubi jalar juga menyediakan vitamin C. Makanan ini dapat diolah dengan cara sederhana, misalnya dikukus, direbus, atau dipanggang untuk dijadikan camilan.

3. Ikan

Salmon, tuna, dan beberapa jenis ikan lainnya merupakan sumber asam lemak omega-3. Nutrisi ini memiliki peran dalam mendukung kesehatan retina serta fungsi penglihatan.

Asupan omega-3 juga dikaitkan dengan kesehatan permukaan mata. Menambahkan ikan ke dalam menu secara rutin dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh lemak sehat sekaligus protein.

4. Kacang Almond

Almond dikenal sebagai salah satu sumber vitamin E. Vitamin tersebut memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kulit Rentan Jerawat? 5 Makanan Ini Kaya Nutrisi yang Mendukung Kesehatan Kulit - Image
Lifestyle

Kulit Rentan Jerawat? 5 Makanan Ini Kaya Nutrisi yang Mendukung Kesehatan Kulit

Jumat, 4 September 2026 | 04.40 WIB

Cegah Otak Mudah Lupa, 10 Makanan Bernutrisi Ini Bisa Jadi Pilihan - Image
Lifestyle

Cegah Otak Mudah Lupa, 10 Makanan Bernutrisi Ini Bisa Jadi Pilihan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 02.13 WIB

Bukan Cuma untuk Kenyang, 5 Makanan Ini Punya Nutrisi yang Mendukung Suasana Hati - Image
Lifestyle

Bukan Cuma untuk Kenyang, 5 Makanan Ini Punya Nutrisi yang Mendukung Suasana Hati

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.21 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore