Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 4 September 2026 | 04.40 WIB

Kulit Rentan Jerawat? 5 Makanan Ini Kaya Nutrisi yang Mendukung Kesehatan Kulit

ilustrasi orang yang berjerawat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang berjerawat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Jerawat dan komedo menjadi masalah kulit yang cukup umum dialami banyak orang. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perubahan hormon, stres, produksi minyak berlebih, hingga kebiasaan dan pola hidup sehari-hari.

Cuaca panas juga dapat membuat produksi sebum meningkat pada sebagian orang. Ketika minyak, sel kulit mati, dan kotoran menumpuk, pori-pori berpotensi tersumbat dan memicu munculnya jerawat.

Perawatan dari luar memang penting, tetapi kesehatan kulit juga tidak terlepas dari asupan nutrisi. Pola makan yang seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh sekaligus mendukung kondisi kulit agar tetap sehat.

Salah satu nutrisi yang kerap dikaitkan dengan kesehatan kulit adalah seng atau zinc. Mineral ini memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh dan turut berperan dalam menjaga fungsi kulit serta proses penyembuhan luka.

Selain seng, sejumlah makanan juga mengandung antioksidan, vitamin, mineral, protein, dan lemak sehat yang dapat menjadi bagian dari pola makan untuk menunjang kesehatan kulit.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima makanan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung kulit tetap sehat dan terawat.

1. Biji Labu

Biji labu bisa menjadi camilan sederhana yang kaya akan nutrisi. Makanan ini mengandung seng yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk menjaga kesehatan kulit.

Selain itu, biji labu menyediakan lemak sehat dan senyawa antioksidan. Kandungan tersebut dapat membantu tubuh menghadapi stres oksidatif yang dapat memengaruhi kesehatan sel.

Biji labu bisa dikonsumsi sebagai camilan atau ditambahkan ke dalam salad, oatmeal, maupun berbagai menu lainnya.

2. Kacang Arab

Kacang arab atau chickpeas merupakan sumber protein nabati yang juga mengandung berbagai mineral, termasuk seng.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bikin Kulit Mulus Lagi! 10 Cara Menghilangkan Jerawat di Bokong dengan Cepat dan Ampuh - Image
Lifestyle

Bikin Kulit Mulus Lagi! 10 Cara Menghilangkan Jerawat di Bokong dengan Cepat dan Ampuh

Jumat, 4 September 2026 | 00.00 WIB

Jangan Digosok Paksa! Ini 13 Cara Aman Menghilangkan Bekas Cat Rambut di Kulit - Image
Lifestyle

Jangan Digosok Paksa! Ini 13 Cara Aman Menghilangkan Bekas Cat Rambut di Kulit

Kamis, 3 September 2026 | 22.32 WIB

5 Trik Perawatan Kulit dengan Kentang, dari Atasi Pigmentasi hingga Wajah Lebih Kencang - Image
Lifestyle

5 Trik Perawatan Kulit dengan Kentang, dari Atasi Pigmentasi hingga Wajah Lebih Kencang

Selasa, 1 September 2026 | 19.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore