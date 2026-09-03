Kulit Rentan Jerawat? 5 Makanan Ini Kaya Nutrisi yang Mendukung Kesehatan Kulit

JawaPos.com – Jerawat dan komedo menjadi masalah kulit yang cukup umum dialami banyak orang. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perubahan hormon, stres, produksi minyak berlebih, hingga kebiasaan dan pola hidup sehari-hari.

Cuaca panas juga dapat membuat produksi sebum meningkat pada sebagian orang. Ketika minyak, sel kulit mati, dan kotoran menumpuk, pori-pori berpotensi tersumbat dan memicu munculnya jerawat.

Perawatan dari luar memang penting, tetapi kesehatan kulit juga tidak terlepas dari asupan nutrisi. Pola makan yang seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh sekaligus mendukung kondisi kulit agar tetap sehat.

Salah satu nutrisi yang kerap dikaitkan dengan kesehatan kulit adalah seng atau zinc. Mineral ini memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh dan turut berperan dalam menjaga fungsi kulit serta proses penyembuhan luka.

Selain seng, sejumlah makanan juga mengandung antioksidan, vitamin, mineral, protein, dan lemak sehat yang dapat menjadi bagian dari pola makan untuk menunjang kesehatan kulit.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima makanan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung kulit tetap sehat dan terawat.

1. Biji Labu Biji labu bisa menjadi camilan sederhana yang kaya akan nutrisi. Makanan ini mengandung seng yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk menjaga kesehatan kulit.

Selain itu, biji labu menyediakan lemak sehat dan senyawa antioksidan. Kandungan tersebut dapat membantu tubuh menghadapi stres oksidatif yang dapat memengaruhi kesehatan sel.

Biji labu bisa dikonsumsi sebagai camilan atau ditambahkan ke dalam salad, oatmeal, maupun berbagai menu lainnya.