Gaya Hidup Sehat Makin Jadi Perhatian, 800 Peserta Ikut Festival Kesehatan di Jakarta

Ilustrasi kegiatan di festival kesehatan di Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Aktivitas fisik, pemeriksaan kesehatan, dan pengetahuan tentang pola hidup sehat perlu menjadi bagian dari keseharian gaya hidup sehat.
Pesan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Health & Wellness Festival 2026 yang diikuti lebih dari 800 peserta di kawasan Hutan Kota by Plataran Senayan dan kompleks olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta.
Kegiatan tersebut memadukan aktivitas olahraga dengan edukasi kesehatan.
Peserta tidak hanya diajak berolahraga, tetapi juga mendapatkan kesempatan mengikuti konsultasi dan pemeriksaan kesehatan sederhana untuk meningkatkan kesadaran terhadap kondisi tubuh.
Sejumlah aktivitas disiapkan dalam festival tersebut, mulai dari fun run, yoga, poundfit hingga sesi health talk.
Peserta juga dapat mengikuti mini medical check-up serta berbagai kegiatan pendukung yang ditujukan bagi peserta dari berbagai kelompok usia.
Rangkaian aktivitas olahraga menjadi bagian utama festival.
Fun run digelar bersama Nirina Zubir, sementara sesi yoga menghadirkan Penyogastar dan poundfit bersama Tari Wirtjes.
Di luar aktivitas fisik, peserta juga memperoleh edukasi melalui sesi Health Talk menghadirkan dr. Adrian Setiaji, Sp.KFR, AIFO-K dan dr. Purnamawati S. Pujiarto, Sp.A(K), M.Med. Paed, yang merupakan anggota Tim Ahli Formularium Inhealth.
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