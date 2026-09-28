Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Senin, 28 September 2026 | 22.14 WIB

Gaya Hidup Sehat Makin Jadi Perhatian, 800 Peserta Ikut Festival Kesehatan di Jakarta

Ilustrasi kegiatan di festival kesehatan di Jakarta. (Istimewa) - Image

Ilustrasi kegiatan di festival kesehatan di Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Aktivitas fisik, pemeriksaan kesehatan, dan pengetahuan tentang pola hidup sehat perlu menjadi bagian dari keseharian gaya hidup sehat. 

Pesan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Health & Wellness Festival 2026 yang diikuti lebih dari 800 peserta di kawasan Hutan Kota by Plataran Senayan dan kompleks olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta.

Kegiatan tersebut memadukan aktivitas olahraga dengan edukasi kesehatan.

Peserta tidak hanya diajak berolahraga, tetapi juga mendapatkan kesempatan mengikuti konsultasi dan pemeriksaan kesehatan sederhana untuk meningkatkan kesadaran terhadap kondisi tubuh.

Sejumlah aktivitas disiapkan dalam festival tersebut, mulai dari fun run, yoga, poundfit hingga sesi health talk.

Peserta juga dapat mengikuti mini medical check-up serta berbagai kegiatan pendukung yang ditujukan bagi peserta dari berbagai kelompok usia.

Rangkaian aktivitas olahraga menjadi bagian utama festival.

Fun run digelar bersama Nirina Zubir, sementara sesi yoga menghadirkan Penyogastar dan poundfit bersama Tari Wirtjes.

Di luar aktivitas fisik, peserta juga memperoleh edukasi melalui sesi Health Talk menghadirkan dr. Adrian Setiaji, Sp.KFR, AIFO-K dan dr. Purnamawati S. Pujiarto, Sp.A(K), M.Med. Paed, yang merupakan anggota Tim Ahli Formularium Inhealth.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cara Penderita Diabetes Lepas Dari Obat: Gaya Hidup Sehat dan Atur Pola Makan - Image
Kesehatan

Cara Penderita Diabetes Lepas Dari Obat: Gaya Hidup Sehat dan Atur Pola Makan

Jumat, 25 September 2026 | 03.55 WIB

BPJPH Ungkap Halal Sudah Jadi Gaya Hidup Generasi Z - Image
Ekonomi

BPJPH Ungkap Halal Sudah Jadi Gaya Hidup Generasi Z

Jumat, 25 September 2026 | 02.57 WIB

Sepeda Kembali Dilirik, Kini Tak Sekadar untuk Olahraga Tapi Gaya Hidup Urban - Image
Hobi & Kesenangan

Sepeda Kembali Dilirik, Kini Tak Sekadar untuk Olahraga Tapi Gaya Hidup Urban

Rabu, 23 September 2026 | 17.13 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore