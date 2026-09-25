Bukan Sekedar Pelepas Dahaga, Ini Manfaat Air Kelapa untuk Kesehatan

JawaPos.com - Air kelapa menjadi salah satu minuman yang banyak dipilih untuk melepas dahaga saat cuaca panas ataupun setelah beraktivitas. Rasanya yang segar membuat minuman alami ini kerap dikonsumsi langsung dari buahnya maupun dalam bentuk kemasan.

Selain menyegarkan, air kelapa juga memiliki kandungan nutrisi yang membuatnya berbeda dari sekadar minuman pelepas dahaga. Dilansir dari Alodokter, Jum’at (25/9), air kelapa mengandung sejumlah elektrolit, seperti kalium, natrium, magnesium, serta fosfor yang membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh.

Beragam kandungan tersebut membuat air kelapa tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh. Lantas apa saja manfaatnya?

1. Membantu Memenuhi Kebutuhan Cairan

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Air kelapa memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kandungan elektrolit di dalamnya juga dapat membantu menjaga keseimbangan cairan, terutama ketika tubuh kehilangan cairan setelah beraktivitas atau berkeringat.

Meski begitu, untuk kebutuhan hidrasi sehari-hari, air putih tetap menjadi pilihan utama. Mayo Clinic menyebut air kelapa dapat memberikan hidrasi, tetapi tidak terbukti lebih menghidrasi dibandingkan air putih.

2. Membantu Mencukupi Kebutuhan Elektrolit

Berbagai mineral seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium yang terdapat dalam air kelapa dapat membantu memenuhi kebutuhan elektrolit tubuh. Mineral tersebut berperan dalam mendukung aktivitas sel dan jaringan sekaligus menjaga keseimbangan cairan.

Dilansir dari Mayo Clinic, elektrolit sendiri adalah zat atau mineral bermuatan listrik yang ada pada tubuh. Saat tubuh kehilangan elektrolit akibat aktivitas fisik atau kondisi tertentu, seperti diare, muntah, atau dehidrasi, mengonsumsi air kelapa dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu menggantikan elektrolit yang hilang.