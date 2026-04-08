08 April 2026, 17.01 WIB

8 Efek Samping Air Kelapa Jika Diminum Secara Berlebihan, Apa Saja?

ilustrasi air kelapa. (freepik)

JawaPos.com - Air kelapa dikenal sebagai minuman alami yang kaya manfaat, seperti membantu menghidrasi tubuh. Tidak heran banyak orang menjadikannya pilihan untuk menjaga kesehatan.

Namun, di balik kesegarannya, air kelapa juga bisa menimbulkan risiko jika dikonsumsi berlebihan. Alih-alih menyehatkan, terlalu banyak meminumnya justru dapat memicu berbagai masalah.

Sayangnya, banyak orang belum menyadari hal ini dan menganggap air kelapa selalu aman dikonsumsi dalam jumlah banyak.

Mengutip dari Marham pada Rabu (8/4), berikut delapan efek samping yang bisa timbul jika minum air kelapa secara berlebihan.

1. Memiliki Efek Diuretik

Air kelapa memiliki sifat diuretik, yang berarti dapat merangsang produksi urine dan membuat seseorang lebih sering buang air kecil. Jika dikonsumsi dalam jumlah sedang, efek ini bisa membantu tubuh mengeluarkan racun dan menjaga kesehatan ginjal.

Namun, jika diminum dalam jumlah berlebihan, tubuh bisa kehilangan terlalu banyak cairan dalam waktu singkat. Hal ini justru bisa menyebabkan dehidrasi, terutama jika seseorang tidak cukup minum air putih untuk menggantikan cairan yang hilang.

Oleh karena itu, meskipun air kelapa baik untuk tubuh, tetap perlu membatasi konsumsinya agar tidak mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh.

2. Bisa Meningkatkan Kadar Gula Darah

Meskipun air kelapa terlihat lebih sehat dibandingkan minuman manis lainnya, tetap saja mengandung gula alami dan karbohidrat.

Bagi orang yang memiliki diabetes atau kadar gula darah tinggi, terlalu sering minum air kelapa bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak terkontrol.

Hal ini bisa berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang. Meskipun penderita diabetes masih boleh minum air kelapa sesekali, sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari dan harus tetap memperhatikan jumlahnya.

Jika ingin tetap mengonsumsi air kelapa, lebih baik memilih yang alami tanpa tambahan gula agar tidak memperburuk kondisi kesehatan.

3. Bisa Menurunkan Tekanan Darah Secara Berlebihan

Air kelapa diketahui memiliki efek menurunkan tekanan darah, yang bisa bermanfaat bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi.

Namun, bagi mereka yang sudah mengonsumsi obat tekanan darah, minum air kelapa terlalu banyak bisa membuat tekanan darah turun terlalu drastis.

Jika tekanan darah terlalu rendah, seseorang bisa mengalami pusing, lemas, atau bahkan pingsan.

Oleh karena itu, bagi orang yang memiliki tekanan darah rendah atau sedang menjalani pengobatan hipertensi, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi air kelapa secara rutin.

4. Bisa Menyebabkan Masalah Pencernaan

Air kelapa memiliki sifat laksatif alami, yang berarti bisa mempercepat proses pencernaan. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, hal ini bisa membantu melancarkan buang air besar.

Namun, jika diminum dalam jumlah yang berlebihan, air kelapa bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit perut, kembung, atau diare.

Bagi orang yang memiliki pencernaan sensitif atau sering mengalami gangguan lambung, sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi air kelapa.

Jika setelah minum air kelapa muncul gejala tidak nyaman pada perut, lebih baik mengurangi jumlahnya agar tidak memperburuk kondisi kesehatan.

5. Mengandung Banyak Kalori

Banyak orang mengira bahwa air kelapa adalah minuman rendah kalori yang aman dikonsumsi kapan saja.

Padahal, meskipun lebih sehat dibandingkan minuman manis lainnya, air kelapa tetap mengandung kalori yang cukup tinggi.

Dalam satu kemasan sekitar 330 ml (11 ons), terdapat sekitar 60 kalori. Jika seseorang minum air kelapa terlalu sering dalam sehari, jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh bisa bertambah tanpa disadari.

Hal ini bisa menyebabkan peningkatan berat badan, terutama bagi mereka yang tidak banyak bergerak atau sedang menjalani program diet.

Oleh karena itu, meskipun air kelapa menyehatkan, tetap perlu memperhatikan jumlah yang dikonsumsi agar tidak berlebihan.

6. Bisa Menyebabkan Alergi

Tidak semua orang bisa menikmati air kelapa dengan aman karena ada sebagian orang yang memiliki alergi terhadap kelapa.

Kelapa termasuk dalam kategori kacang pohon (tree nut), sehingga orang yang alergi terhadap kacang bisa berpotensi akan mengalami reaksi alergi setelah minum air kelapa.

Jika seseorang memiliki riwayat alergi terhadap kacang atau makanan tertentu, lebih baik berhati-hati sebelum mengonsumsi air kelapa.

Jika setelah minum air kelapa muncul reaksi yang tidak biasa, sebaiknya segera hentikan konsumsi dan berkonsultasi dengan dokter.

7. Bisa Mengganggu Keseimbangan Elektrolit dalam Tubuh

Air kelapa mengandung berbagai mineral penting seperti kalium dan natrium, yang berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit tubuh.

Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, kadar kalium dalam tubuh bisa meningkat terlalu tinggi. Kondisi ini disebut hiperkalemia, yang bisa menyebabkan gangguan jantung, lemas, dan bahkan kehilangan kesadaran dalam kasus yang parah.

Untuk menghindari efek samping ini, sebaiknya konsumsi air kelapa dalam jumlah yang wajar dan tetap diimbangi dengan air putih.

8. Tidak Cocok untuk Atlet Setelah Berolahraga Berat

Banyak orang mengira bahwa air kelapa adalah minuman yang cocok untuk dikonsumsi setelah berolahraga. Namun, bagi atlet yang melakukan latihan berat, air kelapa bukanlah pilihan terbaik untuk menghidrasi tubuh.

Saat berolahraga, tubuh akan kehilangan banyak cairan dan elektrolit, yang perlu digantikan dengan air putih atau minuman elektrolit khusus.

Jika seseorang minum terlalu banyak air kelapa setelah berolahraga, mereka mungkin tidak menyadari bahwa tubuh sedang mengalami ketidakseimbangan elektrolit.

Selain itu, rasa haus yang tinggi setelah olahraga bisa membuat seseorang minum air kelapa dalam jumlah besar tanpa kontrol, yang justru bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau ketidakseimbangan mineral dalam tubuh.

Oleh karena itu, lebih baik memilih air putih sebagai minuman utama setelah olahraga, dan hanya mengonsumsi air kelapa dalam jumlah kecil jika memang diperlukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Gurih Kaldunya Berasa! Resep Sup Ayam Air Kelapa ala Chinese Coconut Chicken Soup yang Hangat, Bersih, dan Menenangkan - Image
Kuliner

Gurih Kaldunya Berasa! Resep Sup Ayam Air Kelapa ala Chinese Coconut Chicken Soup yang Hangat, Bersih, dan Menenangkan

27 Februari 2026, 17.31 WIB

Berbuka Puasa dengan Minum Air Kelapa Muda, Ini 6 Manfaat yang Akan Dirasakan Tubuhmu - Image
Hijrah Ramadan

Berbuka Puasa dengan Minum Air Kelapa Muda, Ini 6 Manfaat yang Akan Dirasakan Tubuhmu

25 Februari 2026, 19.56 WIB

Ferry Irwandi Laporkan Kondisi Mencekam di Aceh Tamiang: Kelaparan, Kehausan, Tak Ada Listrik dan Air Bersih - Image
Nasional

Ferry Irwandi Laporkan Kondisi Mencekam di Aceh Tamiang: Kelaparan, Kehausan, Tak Ada Listrik dan Air Bersih

06 Desember 2025, 04.18 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

