Menjaga Tubuh Terhidrasi, Berikut 6 Jenis Minuman Selain Air yang Sangat Baik Dikonsumsi

JawaPos.com – Konsumsi air sangat diperlukan agar ginjal dapat bekerja dan menyaring limbah tubuh dengan benar. Meminum air sangat berguna mengencerkan urine dan menekan hormon yang dikaitkan dengan fungsi ginjal jadi memburuk.

Dikutip dari Antara pada Jumat (25/9), dalam laporan Health disebutkan meminum air sangat diperlukan agar ginjal manusia dapat bekerja dan menyaring limbah dengan benar. Selain itu, air mendukung hidrasi tanpa memengaruhi kadar gula darah.

Sedang minuman manis memiliki dua faktor risiko tinggi bagi ginjal. Yaitu diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular. Selain air, ada sejumlah minuman yang dapat dijadikan pilihan untuk menjaga tubuh terhidrasi. Terutama bila diminum pada pagi hari. Berikut beberapa jenis minuman tersebut:

Kopi tanpa Gula

Sebuah penelitian mengaitkan konsumsi kopi dan kafein dengan peluang lebih rendah untuk mengembangkan penyakit ginjal kronis. Meskipun asupan kafein moderat umumnya dianggap aman bagi sebagian besar orang dewasa, perlu diingat bahwa konsumsi kafein berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah pada beberapa orang.

Tekanan darah tinggi jangka panjang dapat merusak pembuluh darah di ginjal. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) merekomendasikan tidak lebih dari 400 miligram kafein per hari.

Teh Hijau

Teh hijau tanpa pemanis adalah minuman yang bagus untuk kesehatan jantung dan juga menjadikannya pilihan yang bagus untuk kesehatan ginjal. Jenis minuman ini tidak hanya menghidrasi, tetapi juga menyediakan senyawa tumbuhan bermanfaat yang disebut polifenol.