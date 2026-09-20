Sumber Air Alternatif untuk Mengatasi Krisis Saat Darurat Kekeringan, Siapkan Stok untuk Kemarau

JawaPos.com - Air menjadi kebutuhan krusial bagi kehidupan manusia.

Mulai dari air bersih untuk memasak, minum,sampai memenuhi kebutuhan primer sehari-hari seperti mandi, mencuci, menyiram tanaman pertanian, sampai keperluan bahan bakar pembangkit listrik.

Lebih dari 96% bumi terdiri dari air. Namun, hanya 3,5% yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

Salah satu persoalan yang menyebabkan ketersediaan air tidak optimal adalah pengelolaan air, terutama saat musim hujan. Air saat musim hujan terbilang melimpah, namun akan mengalir begitu saja ke laut tanpa adanya penampungan atau penyerapan yang optimal di dalam permukaan tanah.

Menurut informasi dari laman mertani.co. dan shimizu yang dikutip pada (18/9) salah satu faktor yang menyebabkan air tidak tertampung dan terserap secara optimal adalah pencemaran limbah industri, permukiman padat penduduk, penggunaan beton pada jalanan, sampai kawasan karst yang tidak bisa menyerap air.

Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Air adalah kebutuhan dasar bagi warganegara, sehingga negara wajib untuk mengelola air agar dapat dimanfaatkan masyarakat dan tidak untuk sepenuhnya dikomersialkan.

Sementara itu, pada saat musim kemarau panjang ini, ketersediaan air di beberapa daerah mulai terdampak. Kondisi tersebut terjadi mulai dari daerah permukiman padat penduduk, wilayah kering, sampai daerah dengan pegunungan karst.

Jika hanya mengandalkan air hujan alami yang diharapkan turun saat musim kemarau panjang, maka air tidak akan bisa terpenuhi saat hanya bergantung pada faktor alam.

Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah alternatif yang dapat dilakukan untuk memenuhi pasokan air di wilayah terdampak diantaranya sebagai berikut.

Hujan buatan