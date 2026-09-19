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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 19 September 2026 | 16.33 WIB

Sering Tidak Disadari, 9 Ini Perilaku di Rumah yang Ternyata Bikin Boros Air Selama Musim Kemarau

Ilustrasi mandi. (Magnific) - Image

Ilustrasi mandi. (Magnific)

JawaPos.com - Perilaku kehidupan sehari-hari erat kaitannya dengan kebutuhan terhadap air.

Mulai dari minum, memasak, mandi, mencuci, sampai beribadah bagi sebagian agama di Indonesia. 

Kebutuhan air menjadi krusial terutama saat menghadapi kebutuhan primer sehari-hari. Namun, saat musim kemarau panjang sedang melanda, persediaan air lama kelamaan semakin menipis dan akhirnya habis. 

Tingginya kebutuhan konsumsi tanpa dibarengi dengan konservasi dan minimnya air hujan membuat air semakin sulit ditemukan dan menjadi langka setiap memasuki musim kemarau panjang. 

Ternyata, kebiasaan sehari-hari yang tidak disadari juga turut menyumbang pada sulitnya air di kala musim kemarau. 

Salah satunya adalah pemborosan pemakaian air pada aktivitas sehari-hari. Melansir informasi dari laman /rskasihibu dan /sedotwcprofesional pada (18/9) kegiatan berikut tanpa disadari dapat membuat pemakaian air anda semakin boros saat musim kemarau.

Perilaku boros air yang sering kali dilakukan adalah tidak menghabiskan air mineral, terutama pada air minum kemasan. Sering dijumpai air kemasan yang tidak dihabiskan airnya sehingga dibiarkan menumpuk jika hal yang sama dilakukan oleh banyak orang. Padahal air layak minum jumlahnya sangat terbatas dan masih banyak orang yang melakukan kebiasaan ini.Selain itu, air yang tersisa pada akhirnya juga akan menguap terbuang percuma.

Terkadang, beberapa orang lupa mematikan keran saat sedang menyikat gigi sehingga air terbuang cuma-cuma. Saat sedang menggosok gigi, sebaiknya anda mematikan keran air. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pemborosan dan stok air di rumah anda tetap bisa aman.

Editor: Novia Tri Astuti
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