Novo Masuk Babak Baru, Dorong Inovasi Kesehatan Lebih Dekat ke Masyarakat

Novo Nordisk memasuki fase baru dengan identitas Novo dan prinsip The Novo Way untuk memperkuat inovasi kesehatan yang lebih dekat ke masyarakat. (Dok. Euro News)
JawaPos.com - Novo Nordisk memasuki fase baru bisnis dengan menggunakan Novo sebagai identitas korporasi dalam penggunaan sehari-hari. Perubahan tersebut mengusung tema "Lasting Health Starts Now" dan dibarengi pembaruan budaya kerja melalui prinsip The Novo Way.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Novo untuk membuat perusahaan bergerak lebih fokus, cepat, dan berdampak.
Pembaruan identitas dan budaya kerja juga diarahkan untuk mengejar target bisnis sekaligus memperluas dampak kesehatan bagi lebih banyak masyarakat.
Presiden dan CEO Novo Mike Doustdar mengatakan individu dan komunitas menjadi fokus utama perusahaan dalam mengembangkan sains dan inovasi kesehatan.
Transformasi tersebut telah didorong di sejumlah bidang, termasuk obesitas dan diabetes, melalui berbagai inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup jutaan orang.
Namun, kebutuhan kesehatan yang belum terpenuhi masih cukup besar. Di sisi lain, tuntutan dan ekspektasi masyarakat terhadap solusi kesehatan terus berkembang.
"Layanan kesehatan harus semakin responsif, relevan, dan lebih mudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Identitas brand dan budaya perusahaan kami memiliki peran strategis dan akan memperkuat cara kami beroperasi dan bersaing, namun alasan keberadaan kami tidak akan berubah," kata Doustdar, Jumat (18/9).
"Kami tetap teguh pada misi kami untuk membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan memiliki ambisi besar untuk membantu mereka mencapai kesehatan yang berkelanjutan, dimulai dari sekarang," lanjutnya.
Melalui tema "Lasting Health Starts Now", Novo ingin menekankan bahwa kesehatan berkelanjutan perlu dimulai sejak sekarang. Konsep tersebut sekaligus menjadi arah baru perusahaan dalam mendekatkan inovasi sains dengan kehidupan sehari-hari.
Dalam penggunaan sehari-hari, Novo akan menjadi nama perusahaan. Namun, Novo Nordisk A/S tetap digunakan sebagai nama resmi perusahaan secara global.
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