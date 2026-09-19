4 dari 10 Anak Indonesia Alami Gigi Berlubang, Kemenkes Dorong Langkah Preventif Lewat UKS

JawaPos.com - Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan 4 dari 10 anak Indonesia mengalami masalah gigi berlubang. Kemenkes Indonesia pun mendorong penguatan upaya promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak sejak dini dari sekolah melalui UKS.

Wakil Menteri Kesehatan Prof Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemeriksaan gigi merupakan salah satu prioritas dalam program CKG dan perlu dimanfaatkan oleh seluruh anak sekolah.

"Sekolah menjadi salah satu kunci karena di sana ada UKS, dokter kecil, pramuka, dan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk membangun kebiasaan sehat,” kata Dante, Jumat (18/9).

Menurut Dante, masalah gigi tidak seharusnya baru ditangani ketika sudah sakit. Pemeriksaan secara rutin setiap enam bulan diperlukan untuk mendeteksi masalah sejak dini, disertai kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut setiap hari.