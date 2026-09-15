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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 16 September 2026 | 01.35 WIB

Kemenkes Pastikan Kasus Influenza A Tetap Terkendali Secara Nasional

Ilustrasi Seseorang Terkena Influenza. (Freepik) - Image

Ilustrasi Seseorang Terkena Influenza. (Freepik)

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan tidak ada lonjakan khusus kasus influenza A secara nasional. Meskipun tren influenza secara umum biasanya meningkat menjelang akhir tahun, namun tingkat aktivitasnya saat ini masih berada dalam kategori rendah dan situasi nasional terkendali.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan, informasi mengenai kondisi di instalasi gawat darurat (IGD) tertentu yang disebut penuh juga belum dapat dipastikan karena lokasi dan penyebabnya masih perlu ditelusuri lebih lanjut. “IGD di mana dan sebabnya apa belum tahu persis. Kalau dari data nasional tidak ada lonjakan khusus flu A,” katanya saat dihubungiJawaPos.com pada Selasa (15/9).

Berdasarkan data resmi Kemenkes hingga 12 September 2026, proporsi influenza pada minggu ke-35 tercatat meningkat menjadi 38 persen dari 22 persen pada minggu sebelumnya. Atau naik 16 persen.

Namun, peningkatan proporsi tersebut tidak menunjukkan adanya lonjakan khusus influenza A secara nasional. Dari total 175 spesimen yang diperiksa pada minggu ke-35, sebanyak 66 spesimen terdeteksi positif influenza. Dari jumlah tersebut, dua kasus positif influenza A (H3N2), 63 kasus positif influenza A (H1N1Pdm09), dan satu kasus positif influenza B (Victoria).

Kasus influenza yang terdeteksi tersebut mayoritas terjadi pada kelompok usia 0–4 tahun, dengan proporsi mencapai 33 persen. Aji sebelumnya mengatakan, tren peningkatan influenza menjelang akhir tahun merupakan pola yang biasa terjadi. Kenaikan tersebut juga diperkirakan tidak akan menjadi lonjakan signifikan.

Editor: Diar Candra
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