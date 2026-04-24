Jangan Tunggu Sakit! Anak Sudah Harus ke Dokter Gigi Sejak Usia 1 Tahun

JawaPos.com - Kesehatan gigi anak sering kali luput dari perhatian, padahal perawatan sejak dini sangat menentukan kondisi gigi hingga dewasa. Pemeriksaan gigi secara rutin tidak hanya membantu mendeteksi masalah seperti gigi berlubang atau pertumbuhan yang tidak normal, tetapi juga mencegah gangguan yang bisa berdampak pada nafsu makan, kemampuan bicara, hingga rasa percaya diri anak.

Dengan membiasakan kontrol ke dokter gigi secara berkala, orang tua dapat memastikan tumbuh kembang gigi anak berjalan optimal. Selain itu, kunjungan rutin juga menjadi momen edukasi bagi anak untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan mulut, sehingga mereka terbiasa menyikat gigi dengan benar dan memiliki kebiasaan hidup sehat sejak usia dini.

drg. Jeddy, Founder and Medical Director of JNJ Specialist Dental Centre, menyarankan bahwa anak dengan usia maksimal satu tahun, sudah harus rutin cek ke dokter gigi.

“Anaknya umurnya maksimal 1 tahun dimana sudah ada gigi pertama, maksimal 1 tahun Sudah harus di cek ke dokter gigi. Kenapa? Karena waktu bayi itu tidak ada gigi, mungkin tidak ada bakterinya, jadi kalau dicek tidak ada bakteri,” kata drg. Jeddy di klinik JNJ Specialist Dental Centre, BSD, Tangerang Selatan, Jumat (24/4).

“Tapi sekali sudah ada dua gigi tumbuh, sudah ada bakteri. Jadi waktu 1 tahun, kenapa harus ke dokter gini? Karena sudah tumbuh sekitar kurang lebih 4 sampai 6,” imbuhnya.

Dirinya sebagai dokter gigi menyarankan secara preventif agar anak segera ke dokter gigi sedini mungkin. Dengan ini, sang anak bisa diajari cara menyikat gigi yang baik.

“Itu tentu dari bayi, dari kecil. Nah, kalau secara umum, anak-anak itu 4 bulan sekali harus ke dokter gini Kalau orang dewasa, 6 bulan sekali harus ke dokter gigi,” jelasnya.

drg. Jeddy pun menekankan pengecekan 4 bukan sekali ini harus dilakukan meskipun kondisi gigi sudah baik. Apabila pada gigi anak ada masalah lain, mungkin bisa lebih dari 4 kali.

Di sisi lain, JNJ Specialist Dental Centre yang berada di bawah naungan jaringan kesehatan internasional Healthway Medical Group asal Singapura, kini resmi berekspansi di kawasan BSD City. Kehadiran fasilitas ini menjadi wujud komitmen JNJ dalam menyediakan layanan kedokteran gigi spesialis berstandar global, dengan memadukan teknologi digital terkini, kenyamanan pasien, serta pendekatan ramah lingkungan.