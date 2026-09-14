3 Petunjuk yang Mengarah pada Anak Mengalami Keracunan Makanan

JawaPos.com - Ada tiga petunjuk utama yang dapat mengarah pada dugaan anak mengalami keracunan makanan. Hal ini penting diketahui seiring dengan banyaknya kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.
Ketua UKK Emergensi dan Terapi Intensif Anak IDAI, DR Dr Yogi Prawira, SpA, Subsp ETIA(K), mengatakan pola munculnya gejala pada sejumlah orang yang mengonsumsi makanan atau minuman dari sumber sama menjadi petunjuk yang paling kuat untuk mengarah pada keracunan makanan.
Namun, ia mengingatkan bahwa petunjuk tersebut belum dapat menjadi bukti pasti penyebab keracunan. Investigasi tetap diperlukan agar kondisi lain yang memiliki gejala serupa tidak terlewatkan.
1. Gejala Muncul Berkelompok
dr. Yogi menjelaskan, keracunan makanan patut dicurigai ketika sejumlah orang mengalami gejala yang sama setelah berbagi makanan, minuman, atau tinggal di tempat yang sama.
"Petunjuk ke arah keracunan makanan yang pertama tentu gejalanya berkelompok muncul bersamaan pada orang yang berbagi makanan, minuman, atau tempat tinggal," katanya kepada wartawan, Senin (14/9).
Ia mencontohkan, apabila puluhan anak di sekolah tiba-tiba mengalami muntah pada waktu yang hampir bersamaan setelah mengonsumsi makanan dari sumber yang sama, pola tersebut dapat menjadi petunjuk adanya kejadian luar biasa (KLB).
"Kalau ada puluhan anak muntah waktu bersamaan sumber yang sama. Nah, pola berkelompok ini, pola KLB ini, ini salah satu petunjuk," tuturnya.
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