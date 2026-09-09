Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 10 September 2026 | 04.28 WIB

Keracunan Makanan Bisa Picu Gangguan Otak, Ini Penjelasan Dokter

Ilustrasi keracunan makanan. (Gemini AI) - Image

Ilustrasi keracunan makanan. (Gemini AI)

JawaPos.com - Keracunan makanan dan minuman yang terkontaminasi kuman maupun toksin tertentu dapat memicu gangguan pada otak.

Dokter spesialis saraf Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K) menjelaskan, salah satu contohnya adalah makanan yang menjadi media penularan kuman tifoid.

Bahkan, jenis toksin tertentu diketahui dapat secara langsung mengganggu fungsi memori di otak.

“Makanan yang dapat menularkan kuman tifoid (Salmonella Typhi), atau kuman lainnya prinsipnya bukan jenis makanannya semata, tetapi makanan/minuman yang terkontaminasi kotoran atau tangan orang yang membawa bakteri,” ujar Prof. Yuda saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (9/9).

Menurut Prof. Yuda, terdapat sejumlah makanan dan minuman yang lebih berisiko menjadi media penularan apabila pengolahan, penyajian, atau sanitasinya tidak terjaga.

Salah satunya adalah air minum atau es batu yang berasal dari sumber tidak higienis. Air yang tercemar dapat menjadi media masuknya bakteri ke dalam tubuh.

Risiko juga terdapat pada makanan siap santap yang disentuh oleh orang yang sedang terinfeksi atau berstatus carrier bakteri, tanpa mencuci tangan dengan baik.

Sayur Mentah hingga Sambal Bisa Berisiko

Sayuran dan buah yang dikonsumsi mentah, lanjut Prof. Yuda, juga perlu diperhatikan apabila dicuci menggunakan air yang telah tercemar.

Hal serupa berlaku pada berbagai makanan lain yang tidak melalui proses pemasakan.

Prof. Yuda menyebut sambal, lalapan, salad, atau makanan lain yang tidak dimasak lalu dibiarkan pada suhu ruang sebagai kelompok yang perlu diwaspadai, jika kebersihan dan penyimpanannya tidak terjaga.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ratusan Siswa dan Guru di Pati Diduga Keracunan Usai Santap MBG - Image
Nasional

Ratusan Siswa dan Guru di Pati Diduga Keracunan Usai Santap MBG

Rabu, 9 September 2026 | 22.04 WIB

Menko Pangan Zulhas Akui Program MBG Gagal, Anggaran Besar tapi Masalah Gak Berhenti - Image
Nasional

Menko Pangan Zulhas Akui Program MBG Gagal, Anggaran Besar tapi Masalah Gak Berhenti

Rabu, 9 September 2026 | 17.13 WIB

Rentetan Kasus Keracunan MBG di Jogja, Sultan HB X: Saya Yakin Bukan Sengaja, Tapi Teledor - Image
Berita Daerah

Rentetan Kasus Keracunan MBG di Jogja, Sultan HB X: Saya Yakin Bukan Sengaja, Tapi Teledor

Rabu, 9 September 2026 | 16.24 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore