Keracunan Makanan Bisa Picu Gangguan Otak, Ini Penjelasan Dokter

JawaPos.com - Keracunan makanan dan minuman yang terkontaminasi kuman maupun toksin tertentu dapat memicu gangguan pada otak.

Dokter spesialis saraf Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K) menjelaskan, salah satu contohnya adalah makanan yang menjadi media penularan kuman tifoid.

Bahkan, jenis toksin tertentu diketahui dapat secara langsung mengganggu fungsi memori di otak.

“Makanan yang dapat menularkan kuman tifoid (Salmonella Typhi), atau kuman lainnya prinsipnya bukan jenis makanannya semata, tetapi makanan/minuman yang terkontaminasi kotoran atau tangan orang yang membawa bakteri,” ujar Prof. Yuda saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (9/9).

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Menurut Prof. Yuda, terdapat sejumlah makanan dan minuman yang lebih berisiko menjadi media penularan apabila pengolahan, penyajian, atau sanitasinya tidak terjaga.

Salah satunya adalah air minum atau es batu yang berasal dari sumber tidak higienis. Air yang tercemar dapat menjadi media masuknya bakteri ke dalam tubuh.

Risiko juga terdapat pada makanan siap santap yang disentuh oleh orang yang sedang terinfeksi atau berstatus carrier bakteri, tanpa mencuci tangan dengan baik.

Sayur Mentah hingga Sambal Bisa Berisiko Sayuran dan buah yang dikonsumsi mentah, lanjut Prof. Yuda, juga perlu diperhatikan apabila dicuci menggunakan air yang telah tercemar.

Hal serupa berlaku pada berbagai makanan lain yang tidak melalui proses pemasakan.

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