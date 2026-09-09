Keracunan Makanan Bisa Picu Gangguan Otak, Ini Penjelasan Dokter

Ilustrasi keracunan makanan. (Gemini AI)
JawaPos.com - Keracunan makanan dan minuman yang terkontaminasi kuman maupun toksin tertentu dapat memicu gangguan pada otak.
Dokter spesialis saraf Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K) menjelaskan, salah satu contohnya adalah makanan yang menjadi media penularan kuman tifoid.
Bahkan, jenis toksin tertentu diketahui dapat secara langsung mengganggu fungsi memori di otak.
“Makanan yang dapat menularkan kuman tifoid (Salmonella Typhi), atau kuman lainnya prinsipnya bukan jenis makanannya semata, tetapi makanan/minuman yang terkontaminasi kotoran atau tangan orang yang membawa bakteri,” ujar Prof. Yuda saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (9/9).
Menurut Prof. Yuda, terdapat sejumlah makanan dan minuman yang lebih berisiko menjadi media penularan apabila pengolahan, penyajian, atau sanitasinya tidak terjaga.
Salah satunya adalah air minum atau es batu yang berasal dari sumber tidak higienis. Air yang tercemar dapat menjadi media masuknya bakteri ke dalam tubuh.
Risiko juga terdapat pada makanan siap santap yang disentuh oleh orang yang sedang terinfeksi atau berstatus carrier bakteri, tanpa mencuci tangan dengan baik.
Sayuran dan buah yang dikonsumsi mentah, lanjut Prof. Yuda, juga perlu diperhatikan apabila dicuci menggunakan air yang telah tercemar.
Hal serupa berlaku pada berbagai makanan lain yang tidak melalui proses pemasakan.
Prof. Yuda menyebut sambal, lalapan, salad, atau makanan lain yang tidak dimasak lalu dibiarkan pada suhu ruang sebagai kelompok yang perlu diwaspadai, jika kebersihan dan penyimpanannya tidak terjaga.
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Jawa Pos
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