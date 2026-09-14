Banyak Kasus Keracunan MBG, Kenali 4 Ciri Umum Makanan Tak Layak Makan

JawaPos.com - Banyaknya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat masyarakat perlu lebih waspada terhadap makanan yang akan dikonsumsi anak-anak. Makanan yang sudah tidak layak konsumsi umumnya dapat dikenali dari perubahan bau, tekstur, warna, hingga rasa.

Dokter Spesialis Gizi Klinik dr. Jovita Amelia M.Sc., Sp.GK mengatakan, makanan yang sudah tidak layak konsumsi biasanya telah mengalami pembusukan dan terkontaminasi mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, atau ragi. Namun, makanan yang tampak masih normal juga tidak selalu aman dikonsumsi.

Berikut ciri-ciri makanan yang sudah tidak layak makan:

1. Bau Berubah

Perubahan bau menjadi salah satu tanda yang dapat diperhatikan. Makanan yang sudah tidak layak makan dapat mengeluarkan bau asam, busuk, atau menyengat yang berbeda dari kondisi normalnya.

2. Tekstur Berubah

Makanan yang mengalami kerusakan juga dapat menunjukkan perubahan tekstur. Misalnya, makanan menjadi lebih lembek, berlendir, atau lengket dibandingkan kondisi normal.