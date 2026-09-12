Vape dan Rokok Ternyata Tak Sama, Ini 4 Mitos Produk Tembakau Alternatif yang Perlu Diketahui

Ilustrasi vape or electric cigarette. (Pixabay/Antara)
JawaPos.com - Vape dan rokok sama-sama berkaitan dengan nikotin, tetapi keduanya bekerja dengan cara yang berbeda.
Rokok menghasilkan asap melalui pembakaran tembakau, sedangkan vape menghasilkan aerosol dari pemanasan cairan.
Perbedaan mekanisme ini juga berlaku pada produk tembakau alternatif lainnya, sehingga tidak tepat jika seluruhnya dianggap identik dengan rokok.
Pemahaman tersebut penting karena istilah produk tembakau alternatif mencakup sejumlah produk dengan karakteristik berbeda, termasuk produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik atau vape, serta kantong nikotin.
Di tengah semakin luasnya pembahasan mengenai produk-produk tersebut, masih ada sejumlah anggapan yang mencampuradukkan cara kerja, emisi, hingga aspek legalitasnya.
Lantas, apa saja yang sebenarnya mitos dan fakta?
Faktanya, mekanisme setiap produk bisa berbeda.
Rokok konvensional menggunakan proses pembakaran tembakau. Ketika tembakau dibakar, proses tersebut menghasilkan asap dan berbagai senyawa yang terbentuk selama pembakaran.
Sementara itu, produk tembakau alternatif tertentu menggunakan pemanasan atau mekanisme lain. Karena itu, karakteristiknya tidak bisa begitu saja disamakan dengan rokok.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022