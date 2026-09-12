Vape dan Rokok Ternyata Tak Sama, Ini 4 Mitos Produk Tembakau Alternatif yang Perlu Diketahui

JawaPos.com - Vape dan rokok sama-sama berkaitan dengan nikotin, tetapi keduanya bekerja dengan cara yang berbeda.

Rokok menghasilkan asap melalui pembakaran tembakau, sedangkan vape menghasilkan aerosol dari pemanasan cairan.

Perbedaan mekanisme ini juga berlaku pada produk tembakau alternatif lainnya, sehingga tidak tepat jika seluruhnya dianggap identik dengan rokok.

Pemahaman tersebut penting karena istilah produk tembakau alternatif mencakup sejumlah produk dengan karakteristik berbeda, termasuk produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik atau vape, serta kantong nikotin.

Di tengah semakin luasnya pembahasan mengenai produk-produk tersebut, masih ada sejumlah anggapan yang mencampuradukkan cara kerja, emisi, hingga aspek legalitasnya.

Lantas, apa saja yang sebenarnya mitos dan fakta?

1. Mitos: Produk tembakau alternatif bekerja sama seperti rokok Faktanya, mekanisme setiap produk bisa berbeda.

Rokok konvensional menggunakan proses pembakaran tembakau. Ketika tembakau dibakar, proses tersebut menghasilkan asap dan berbagai senyawa yang terbentuk selama pembakaran.