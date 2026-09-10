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Rian Alfianto
Jumat, 11 September 2026 | 03.32 WIB

Cuma 10–15 Detik atau Bisa Berjam-jam? Ini Bedanya Aerosol Vape dan Asap Rokok

Ilustrasi vape or electric cigarette. (Pixabay/Antara) - Image

Ilustrasi vape or electric cigarette. (Pixabay/Antara)

JawaPos.com - Tidak semua partikel yang terlihat seperti asap memiliki perilaku yang sama di udara. Kajian ilmiah menunjukkan aerosol yang diembuskan dari rokok elektronik atau vape dapat menguap dalam sekitar 10–15 detik, sementara partikel dari asap rokok membutuhkan waktu lebih lama untuk menghilang dan dalam kondisi tertentu dapat bertahan hingga berjam-jam di lingkungan dalam ruangan.

Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh sifat partikel yang dihasilkan. Aerosol vape memiliki komponen yang lebih mudah menguap, sedangkan asap rokok mengandung partikel non-volatil dan semi-volatil yang cenderung lebih stabil di udara.

Temuan tersebut menjelaskan mengapa menyamakan aerosol vape dengan asap rokok secara fisik tidak sepenuhnya tepat, meski keduanya sama-sama merupakan emisi yang dilepaskan ke lingkungan.

Aerosol vape bisa hilang dalam hitungan detik

Lantas, apa yang membuat aerosol vape lebih cepat menghilang?

Kajian berjudul 'Characterization of the Spatial and Temporal Dispersion Differences Between Exhaled E-Cigarette Mist and Cigarette Smoke' menemukan bahwa partikel yang diembuskan pengguna vape mengalami proses penguapan dalam waktu sekitar 10–15 detik.

“Aerosol vape berubah menjadi senyawa organik yang mudah menguap (volatil). Karakteristik tersebut membuat aerosol vape memiliki pola penyebaran yang berbeda dibandingkan asap rokok,” demikian tertulis dalam laporan yang disusun oleh Dainius Martuzevicius dkk, dikutip Kamis (10/9).

Dengan kata lain, partikel aerosol yang berada di udara tidak memiliki ketahanan yang sama dengan partikel dari asap hasil pembakaran tembakau. Sifat volatil membuat aerosol vape lebih cepat mengalami perubahan dan menghilang dari udara.

Namun, cepat menghilangnya aerosol tidak berarti emisi tersebut otomatis bebas dari kandungan kimia atau risiko. Durasi keberadaan partikel di udara hanyalah salah satu aspek dalam melihat karakter paparan.

Editor: Estu Suryowati
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