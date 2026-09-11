JawaPos.com - Dunia medis kembali mencatatkan sejarah penting dalam upaya penanganan penyakit mematikan.

Kanker pankreas, yang selama ini dikenal sebagai salah satu jenis kanker paling agresif dengan tingkat kelangsungan hidup yang relatif rendah, kini memiliki harapan baru.

Badan pengawas obat dan makanan amerika serikat (FDA) secara resmi memberikan izin edar bagi Rasonque, sebuah obat inovatif yang dirancang khusus untuk menargetkan mekanisme perkembangan sel kanker pankreas.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Rabu (09/09), persetujuan resmi dari FDA dalam penggunaan Rasonque untuk mengobati kanker pankreas.

Rasonque menghadirkan pendekatan terapi terarah (targeted therapy) yang dinilai memberikan efikasi lebih tinggi dengan profil keamanan yang terukur dibandingkan metode konvensional.

Secara ilmiah, efektivitas Rasonque berfokus pada penghambatan jalur sinyal molekuler spesifik yang memicu proliferasi sel ganas pada jaringan pankreas.

Studi onkologi klinis menunjukkan bahwa integrasi terapi terarah seperti Rasonque mampu meningkatkan respons pengobatan serta memperpanjang angka kelangsungan hidup bebas progresivitas (progression free survival).

Penggunaan terapi presisi ini juga terbukti membantu menjaga efikasi diri dan kualitas hidup pasien selama menjalani proses perawatan.

Berikut adalah beberapa fakta kunci terkait terobosan obat kanker pankreas Rasonque yang kini telah mengantongi izin resmi FDA: