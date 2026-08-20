Pesan Dokter Kanker: 3 Hal Sederhana yang Wajib Dilakukan untuk Menurunkan Risiko Kanker

Deteksi dini risiko kanker. (Pexels)
JawaPos.com – Risiko seseorang dapat terkena penyakit kanker tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.
Faktor usia, genetik, lingkungan, hingga kondisi biologis tertentu tetap dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang mengalami penyakit tersebut.
Namun, sejumlah faktor risiko dapat dimodifikasi melalui kebiasaan sehari-hari. Mulai dari pola makan, paparan lingkungan, hingga pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan berbasis bukti.
Melansir dari laman YourTango pada Kamis (20/08), menyebutkan tiga hal sederhana yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terkena kanker.
Tiga langkah sederhana yang menurutnya penting dilakukan untuk membantu menurunkan risiko kanker.
Pesan utamanya bukan mencari pola hidup yang sempurna, melainkan membangun kebiasaan kecil yang dapat dilakukan secara konsisten.
Penelitian dan analisis global terbaru dari organisasi kesehatan dunia (WHO) dan International Agency for Research on Cancer (IARC) juga menunjukkan besarnya peran faktor yang sebenarnya dapat dicegah.
Analisis yang dirilis pada Februari 2026 memperkirakan sekitar 37 persen kasus kanker baru secara global pada 2022 berkaitan dengan penyebab yang dapat dicegah.
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