Kanker Joe Biden sudah Menyebar hingga ke Tulang

Mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden kini berjuang melawan kanker prostat yang sudah menyebar di berbagai bagian tubuhnya. (Alex Brandon/AP)
JawaPos.com - Kanker prostat yang diderita mantan presiden Amerika Serikat Joe Biden (83) telah menyebar ke titik lain di tubuhnya, sehingga menyebabkan rasa sakit yang cukup parah, kata Hunter Biden, anak Joe Biden.
Dalam wawancara bersama BBC, Jumat (7/8), Hunter Biden menjadi emosional saat membahas kesehatan ayahnya, dengan mengakui bahwa hal itu amat sulit untuk disaksikan.
"Kankernya telah menyebar, ada metastasis ke tulang dan bagian lain. Hal itu sangat menyakitkan dan melemahkan pada berbagai aspek," kata Hunter.
Joe Biden menjadi politikus AS tertua yang menjabat sebagai presiden. Dengan usianya yang lanjut itu, muncul sumber kekhawatiran besar selama empat tahun Joe Biden menjadi kepala negara AS.
Biden dan para penasihatnya di Gedung Putih juga mendapat kecaman atas dugaan menutupi kondisi kesehatannya yang cukup parah, khususnya setelah Biden mundur dari pencalonan keduanya.
Saat kampanye debat Pilpres AS 2024 melawan Donald Trump, yang menang dan kini menjadi presiden, Joe Biden sempat tampil kurang optimal.
Joe Biden pun mengungkapkan penyakit kanker yang dia derita kepada publik pada Mei 2025, hanya kurang dari empat bulan setelah dia meninggalkan Gedung Putih. Menurut Hunter, keluarganya amat sulit menerima diagnosis tersebut.
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"Amat sedih menyaksikannya. Satu-satunya hal yang akan katakan soal ayah saya, soal kesehatannya saat ini, adalah harapan saya agar ayah bisa lebih sering mengeluh, karena kondisinya memang tidak baik-baik saja," ujar Hunter Biden. (*)
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