Paparan Abu Vulkanik Picu Gangguan Pernapasan Akut Anak, Cek Gejalanya

JawaPos.com – Paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dapat memicu gangguan pernapasan akut pada anak mulai dari bersin, batuk, dan pilek hingga sesak napas. Mengenali gejalanya penting agar penanganan bisa segera dilakukan.

Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama pada anak yang memiliki riwayat asma, alergi, atau penyakit paru kronis karena paparan abu dapat memicu serangan akut atau memperburuk penyakit yang sudah ada.

Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirologi IDAI, dr. Wahyuni Indawati, Sp.A, Subsp. Respi (K), mengatakan bahwa partikel abu vulkanik dapat mengiritasi saluran pernapasan. Karena itu, orang tua perlu mengenali gejala gangguan pernapasan sejak dini agar anak segera mendapatkan pertolongan jika kondisinya memburuk.

"Gejala yang paling umum adalah iritasi saluran napas yang menyebabkan bersin, batuk, pilek, hingga sesak napas. Pada anak dengan riwayat asma, alergi, atau penyakit paru kronis, paparan ini dapat memicu serangan akut atau eksaserbasi yang berbahaya," jelas dr. Wahyuni, Senin (7/9).

Ia meminta orang tua tidak menganggap remeh gejala yang muncul setelah anak terpapar abu vulkanik. Gangguan pernapasan dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, terutama pada anak yang masuk kelompok berisiko tinggi.

Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain napas anak menjadi lebih cepat dari biasanya, muncul tarikan dinding dada ke dalam saat bernapas, hingga penurunan saturasi oksigen.

"Jika anak mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan pernapasan seperti napas cepat, tarikan dinding dada ke dalam, atau saturasi oksigen di bawah 94 persen, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat," kata dr. Wahyuni.

Selain anak dengan asma, alergi saluran napas, dan penyakit paru kronis, kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih adalah bayi dengan riwayat displasia bronkopulmonal serta anak dengan penyakit jantung bawaan.