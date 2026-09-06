Paparan Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Terpa 3 Provinsi, Salah Satunya Jakarta

Gunung Anak Krakatau dilaporkan mengalami erupsi berulang sejak Jumat (4/9) hingga Sabtu (5/9) dini hari di kawasan Selat Sunda. (Instagram: @tangsel_kampungparakan)

JawaPos.com - Abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan menyebar hingga ke tiga provinsi. Wilayah yang terdampak paparan abu vulkanik meliputi DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui konferensi video untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi di wilayah terdampak.

"Tadi, kami sudah melakukan video conference dengan para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Semua melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa sementara yang dilaporkan," kata Suharyanto dalam konferensi pers daring, Minggu (6/9).

Menurut dia, pendataan terhadap dampak fisik akibat erupsi masih berlangsung. BNPB juga terus memantau perkembangan situasi di tiga provinsi yang terkena paparan abu vulkanik, termasuk DKI Jakarta yang turut terdampak.

"Dampak secara fisik untuk kerusakan ini terus masih dilakukan pendataan. Memang di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Lampung ini semuanya terpapar abu vulkanik yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala BMKG," ucap Suharyanto.

BNPB, lanjut Suharyanto, telah mengambil sejumlah langkah untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak terus terpantau. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan melibatkan BPBD di daerah serta tim BNPB yang diterjunkan langsung ke lapangan.

"Yang pertama, tadi sekali lagi kami sudah melakukan video conference, tentu saja ini terus kita lakukan untuk mengetahui detik per detik, jam per jam, hari per hari daripada kondisi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini," ucapnya.