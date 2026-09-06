Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Minggu, 6 September 2026 | 18.29 WIB

Paparan Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Terpa 3 Provinsi, Salah Satunya Jakarta

Gunung Anak Krakatau dilaporkan mengalami erupsi berulang sejak Jumat (4/9) hingga Sabtu (5/9) dini hari di kawasan Selat Sunda. (Instagram: @tangsel_kampungparakan)

JawaPos.com - Abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan menyebar hingga ke tiga provinsi. Wilayah yang terdampak paparan abu vulkanik meliputi DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui konferensi video untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi di wilayah terdampak.

"Tadi, kami sudah melakukan video conference dengan para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Semua melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa sementara yang dilaporkan," kata Suharyanto dalam konferensi pers daring, Minggu (6/9).

Menurut dia, pendataan terhadap dampak fisik akibat erupsi masih berlangsung. BNPB juga terus memantau perkembangan situasi di tiga provinsi yang terkena paparan abu vulkanik, termasuk DKI Jakarta yang turut terdampak.

"Dampak secara fisik untuk kerusakan ini terus masih dilakukan pendataan. Memang di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Lampung ini semuanya terpapar abu vulkanik yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala BMKG," ucap Suharyanto.

BNPB, lanjut Suharyanto, telah mengambil sejumlah langkah untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak terus terpantau. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan melibatkan BPBD di daerah serta tim BNPB yang diterjunkan langsung ke lapangan.

"Yang pertama, tadi sekali lagi kami sudah melakukan video conference, tentu saja ini terus kita lakukan untuk mengetahui detik per detik, jam per jam, hari per hari daripada kondisi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini," ucapnya.

Selain pemantauan jarak jauh, BNPB mengirimkan tim pendahulu ke wilayah terdampak. Sebanyak 10 personel diberangkatkan untuk melihat secara langsung situasi erupsi Gunung Anak Krakatau sekaligus mengidentifikasi dampaknya terhadap masyarakat.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Bersihkan Abu Vulkanik Anak Krakatau - Image
Nasional

BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Bersihkan Abu Vulkanik Anak Krakatau

Minggu, 6 September 2026 | 18.57 WIB

Erupsi Gunung Anak Krakatau Terjadi Berjam-Jam, BNPB Imbau Masyarakat Waspada - Image
Nasional

Erupsi Gunung Anak Krakatau Terjadi Berjam-Jam, BNPB Imbau Masyarakat Waspada

Sabtu, 5 September 2026 | 22.34 WIB

Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat Pasca Erupsi, BNPB Ajak Warga Keluar Area Berbahaya - Image
Berita Daerah

Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat Pasca Erupsi, BNPB Ajak Warga Keluar Area Berbahaya

Sabtu, 5 September 2026 | 22.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore