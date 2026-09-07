Kualitas Udara Jakarta: Sebaran PM10 Abu Vulkanik Mulai Menyempit Usai Disiram Water Mist

Sejumlah anggota Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyemprotkan air dari truk water mist di Jalan M.H. T
JawaPos.com - Operasi penyiraman air dan pemanfaatan water mist secara masif oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai membuahkan hasil positif dalam meredam dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Pemantauan kualitas udara pada 6–7 September 2026 mencatat adanya penyempitan wilayah terdampak partikulat halus, khususnya konsentrasi PM10 di sejumlah wilayah ibu kota.
Puluhan mobil pemadam kebakaran, truk tangki air, dan unit water mist mobile diterjunkan ke titik-titik krusial untuk membasahi endapan abu.
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Berdasarkan evaluasi laporan pemantauan, area dengan tingkat PM10 tinggi yang sebelumnya melingkupi kawasan Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan kini terpantau semakin terbatas.
Pasca penyiraman massal, titik konsentrasi PM10 tinggi sebagian besar tersisa di wilayah Cilincing bagian timur dan Cipayung bagian tenggara.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi menuturkan, keselamatan dan perlindungan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama dalam pengerjaan operasi ini.
"Kami ingin warga merasakan kehadiran pemerintah melalui tindakan yang cepat dan jelas. Petugas bergerak melakukan penyiraman, sementara kondisi udara terus dipantau agar langkah perlindungan warga dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," ujar Dudi, Senin (7/9).
Ia menambahkan, penyempitan area terdampak PM10 tinggi menjadi penanda positif dalam upaya mitigasi paparan abu vulkanik di ruang publik.
"Penyempitan sebaran PM10 tinggi merupakan perkembangan yang menggembirakan. Data ini sekaligus membantu kami mengenali wilayah yang masih membutuhkan perhatian, sehingga penanganan berikutnya dapat lebih terarah," katanya.
Alasan Teknis Penyiraman Endapan Abu Vulkanik
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