Mengupas Kadar Lemak Jenuh Martabak Manis, Gorengan, dan Telur Gulung: Berapa Kadar Aman Konsumsinya?

JawaPos.com – Makanan favorit orang Indonesia, yaitu martabak manis, gorengan, hingga telur gulung ternyata mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan batas konsumsi lemak jenuh harian agar terhindar dari risiko penyakit jantung dan gangguan kesehatan lainnya.

Budi mengungkapkan bahwa tiga jajanan yang sangat populer di Indonesia tersebut memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Karena itu, masyarakat diimbau lebih bijak dalam mengonsumsinya.

Menurut Budi, batas maksimal konsumsi lemak jenuh per hari bagi orang dewasa adalah sekitar 20 gram. Jika konsumsi melebihi batas tersebut secara terus-menerus, risiko gangguan kesehatan seperti kolesterol tinggi hingga penyakit jantung dapat meningkat.

“Telor gulung, goreng-gorengan, sama martabak adalah tiga makanan khas Indonesia yang sangat tinggi kadar lemaknya. Ayo kita cari tahu berapa kadar lemak mereka,” ujar Budi dalam unggahan di Instagram, dikutip Rabu (24/6).

Ia menjelaskan, sebanyak 10 tusuk telur gulung mengandung sekitar 15 gram lemak jenuh. Jumlah tersebut sudah mendekati batas aman konsumsi harian.

“Nah, 10 tusuk telur gulung seperti ini kadar lemaknya 15 gram. Padahal ini, batasnya cuma 20 gram,” kata Budi.

Sementara itu, lima buah gorengan disebut memiliki kandungan lemak sekitar 17 gram. Menurutnya, angka tersebut juga sangat tinggi jika dikonsumsi dalam satu waktu.

“Kalau gorengan-gorengan ini, termasuk yang saya sering makan, lima biji seperti ini kadar lemaknya 17 gram. Ingat batasnya 20 gram, jadi makannya kalau bisa dikurangi,” tegasnya.