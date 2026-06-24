Menkes Budi Sebut Negara Besar di ASEAN Harus Mandiri Secara Ekosistem Kesehatan untuk Menghadapi Pandemi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi
JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa negara ASEAN yang memiliki penduduk ratusan juta seperti Indonesia sudah seharusnya memiliki ekosistem kesehatan yang mandiri untuk menghadapi bahaya pandemi. Ekosistem kesehatan seperti obat-obat, diagnostik, dan vaksin mesti mandiri karena saat pandemi, semua negara mementingkan dirinya sendiri.
"Karena pada saat pandemi kita tidak bisa akses ke negara lain karena lockdown pasti diterapkan," ujarnya kepada wartawan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Rabu (26/6).
Selain Indonesia, Budi menyebut bahwa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand juga mesti mandiri secara ekosistem kesehatan untuk menghadapi pandemi.
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"Jadi, teknologi ini enggak harus dimonopoli terutama di bidang kesehatan, justru harus dibagi. Karena mereka berhak untuk hidup dan kalau pandemi terjadi pasti masing-masing negara ingin menyelamatkan orang-orangnya dulu dibandingkan dengan yang lain. Itu adalah prinsip dasar di mana kita merasa bahwa semua negara di ASEAN terutama yang populasinya besar di atas 50 juta, di atas 100 juta itu harus memiliki sistem ketahanan kesehatan yang mandiri, ya," papar Budi.
Sayangnya, ia mengatakan bahwa ekosistem kesehatan Indonesia saat ini masih bergantung pada impor. Padahal, belanja kesehatan Indonesia sudah di atas 10 persen tiap tahun.
"Memang semua belanja ini belum tertranslasikan jadi pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan karena sebagian besar masih impor," pungkas Budi.
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