12 Warung Pecel Lele Khas Lamongan di Bandung, Tekstur Gorengannya Crispy Dipadu Sambalnya yang Gurih Pedas Mantap!

JawaPos.Com - Pecel lele khas Lamongan selalu menjadi pilihan favorit bagi banyak orang yang ingin menikmati makanan enak, mengenyangkan, dan tetap ramah di kantong.

Kombinasi lele goreng crispy dengan daging yang tetap lembut, sambal gurih pedas yang menggugah selera, lalapan segar, serta nasi hangat membuat menu sederhana ini tidak pernah kehilangan penggemar.

Cocok dinikmati saat makan siang, santap malam, hingga jadi pilihan praktis saat ingin kulineran tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

Di Bandung, pilihan tempat makan pecel lele cukup beragam, mulai dari warung kaki lima favorit warga hingga spot makan yang nyaman untuk santap bersama teman maupun keluarga.

Beberapa tempat bahkan sudah punya pelanggan setia karena rasa yang konsisten, porsi yang memuaskan, dan sambal khas yang bikin ingin kembali lagi.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi warung pecel lele khas Lamongan di Bandung yang layak dicoba.

1. Pecel Lele Persaudaraan

Pecel Lele Persaudaraan menjadi salah satu favorit pencinta kuliner malam di Bandung karena dikenal memiliki lele goreng yang renyah dengan sambal gurih pedas yang cukup menggugah selera.

Tempat makan ini sering ramai pada malam hari karena menawarkan rasa yang konsisten dengan porsi yang cukup mengenyangkan.

Lele gorengnya terasa gurih dengan tekstur renyah di luar namun tetap lembut di bagian dalam, cocok disantap bersama nasi hangat dan lalapan segar.

Selain menu utama pecel lele, tersedia pula berbagai lauk tambahan seperti ayam goreng, tahu, tempe, telur dadar, hingga aneka sate sederhana yang membuat pilihan makan semakin lengkap.

Suasana tempat makannya sederhana namun nyaman untuk makan santai bersama teman maupun keluarga.

Harga menu di sini umumnya berkisar Rp25.000 hingga Rp45.000 tergantung pilihan lauk.

Lokasinya berada di Jalan Pasir Kaliki Nomor 106, Arjuna, Cicendo, Kota Bandung.