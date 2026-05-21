7 Kedai Bakso Malang di Solo dengan Perpaduan Pangsit, Tahu, dan Gorengan yang Memanjakan Lidah, Mengenyangkan Perut!

Ilustrasi bakso malang di Solo. (Pexels/J.D. Books)
JawaPos.Com - Solo dikenal sebagai kota dengan tradisi kuliner yang sangat kuat, menghadirkan banyak makanan legendaris yang selalu dicari oleh warga lokal maupun wisatawan.
Mulai dari nasi liwet, tengkleng, selat Solo, timlo, hingga aneka bakso khas Solo yang sudah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat.
Namun di tengah dominasi bakso Solo dengan kuah bening yang sederhana dan rasa gurih yang khas, Bakso Malang juga punya tempat tersendiri di hati para pencinta kuliner berkuah di kota ini.
Kehadiran Bakso Malang memberikan alternatif menarik bagi mereka yang menginginkan sajian bakso dengan isi yang lebih lengkap, tekstur yang lebih beragam, dan pengalaman makan yang terasa lebih ramai dalam satu mangkuk.
Daya tarik utama Bakso Malang terletak pada kelengkapan isiannya. Jika bakso biasa cenderung sederhana, Bakso Malang justru menawarkan kombinasi yang jauh lebih menggoda.
Dalam satu porsi, biasanya kamu akan menemukan bakso halus, bakso urat, tahu isi, siomay, pangsit goreng yang renyah, bakso goreng, mie kuning, bihun, hingga kuah kaldu hangat yang gurih.
Perpaduan inilah yang membuat makanan ini terasa lebih mengenyangkan dan cocok dinikmati kapan saja.
Saat makan siang, Bakso Malang bisa menjadi pilihan praktis yang mengisi perut dengan puas.
Saat malam hari, hidangan ini juga pas disantap bersama keluarga atau teman sebagai makanan hangat yang nyaman di lidah.
Di Solo, tempat makan Bakso Malang tersebar di beberapa kawasan dan cukup mudah ditemukan, mulai dari area Banjarsari, Jebres, hingga Laweyan.
Meski begitu, tidak semua tempat menawarkan kualitas rasa yang konsisten atau benar-benar masih aktif beroperasi.
Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh rekomendasi bakso malang di Solo yang wajib dicoba.
1. Bakso Bakwan Malang Arema Jaya
Bagi pencinta Bakso Malang dengan isian komplet dan porsi yang mengenyangkan, Bakso Bakwan Malang Arema Jaya menjadi salah satu nama yang cukup dikenal di Solo.
Tempat ini menawarkan sajian Bakso Malang dengan kuah kaldu gurih yang terasa hangat dan nyaman di lidah.
