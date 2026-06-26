Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Sabtu, 27 Juni 2026 | 00.50 WIB

Menkeu Purbaya Tegaskan Pendanaan USD 17 Miliar dari AIIB Bukan Utang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) dan Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama (kanan) saat konferensi pers penindakan peti kemas pakaian bekas ilegal di Buffer Area TPS CDC Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) dan Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama (kanan) saat konferensi pers penindakan peti kemas pakaian bekas ilegal di Buffer Area TPS CDC Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pendanaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebesar USD 17 miliar bukan merupakan utang.

Purbaya menjelaskan, dana tersebut merupakan proyek financing atau metode pendanaan jangka panjang untuk proyek infrastruktur atau industri berskala besar.

"AIIB itu kan ngasih USD 17 miliar bukan ngutang, itu proyek financing sebetulnya," ujar Purbaya dalam jumpa media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6).

Purbaya mengatakan, pendanaan itu akan menarik orang untuk investasi di Indonesia. Investasi itu ditujukan untuk mendanai proyek produktif seperti pembangunan infrastruktur.

Selain itu, Purbaya mengklaim kalau pendanaan dari AIIB memiliki bunga lebih rendah dan dapat digunakan hingga tahun 2029. Meski begitu, ia tidak merinci bunga yang digunakan oleh pendanaan tersebut.

"Itu available bisa diambil sampai 2029. Mereka bilang kalau proyeknya ada, ya sudah langsung cairkan," ujarnya.

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa pemerintah akan mengizinkan AIIB untuk membuka kantor cabang di Indonesia dan menyediakan aset berupa tanah dan bangunan untuk AIIB sebagai timbal balik.

Purbaya berharap kantor cabang AIIB di Indonesia bisa digunakan sebagai pusat pelayanan mereka untuk membantu negara lain di kawasan Asia Tenggara.

"Kan saya juga punya aset-aset yang enggak terpakai. Enggak apa-apa biar mereka punya kantor cabang di sini. Sehingga ASEAN dilayani nanti dari Jakarta, maunya saya begitu," ungkapnya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Dana SAL Mengalir ke Bank Himbara Naik jadi Rp 400 Triliun, Menkeu Purbaya Jelaskan Alasannya - Image
Ekonomi

Dana SAL Mengalir ke Bank Himbara Naik jadi Rp 400 Triliun, Menkeu Purbaya Jelaskan Alasannya

Jumat, 26 Juni 2026 | 23.51 WIB

Anggaran MBG Dipangkas Signifikan, Menkeu Purbaya Siap Perketat Pengawasan di Daerah - Image
Ekonomi

Anggaran MBG Dipangkas Signifikan, Menkeu Purbaya Siap Perketat Pengawasan di Daerah

Jumat, 26 Juni 2026 | 23.31 WIB

Purbaya Undur Penerbitan Panda Bond ke Akhir Juli - Image
Finance

Purbaya Undur Penerbitan Panda Bond ke Akhir Juli

Jumat, 26 Juni 2026 | 22.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore