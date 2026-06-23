Perusahaan Teknologi Indonesia Makin Kompetitif di ASEAN, Naik 32 Peringkat di Fortune Southeast Asia 500

JawaPos.com - Perusahaan teknologi asal Indonesia kembali menunjukkan daya saing di tingkat regional ASEAN. Di tengah tekanan ekonomi global dan persaingan bisnis yang semakin ketat di Asia Tenggara, salah satu emiten teknologi nasional berhasil memperbaiki posisinya dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 2026.

Dalam pemeringkatan terbaru tersebut, perusahaan itu menempati posisi ke-228, naik 32 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadikannya perusahaan Indonesia dengan posisi tertinggi pada kategori Internet Service Retailing di sektor teknologi.

Kenaikan peringkat ini mencerminkan kemampuan perusahaan mempertahankan pertumbuhan usaha. Sekaligus menjaga ketahanan bisnis di tengah perubahan perilaku konsumen dan dinamika industri digital yang terus berkembang.

Fortune Southeast Asia 500 sendiri merupakan daftar tahunan yang menghimpun perusahaan-perusahaan terbesar dari tujuh negara ASEAN berdasar total pendapatan pada tahun fiskal terakhir. Pemeringkatan ini kerap menjadi salah satu tolak ukur kekuatan bisnis perusahaan di kawasan Asia Tenggara.

Peningkatan posisi perusahaan tersebut sejalan dengan kinerja keuangan yang menguat sepanjang tahun buku 2025. Perseroan membukukan pendapatan neto sebesar Rp 22,4 triliun atau setara USD 1,36 miliar, tumbuh 34 persen secara tahunan dibandingkan periode sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kontribusi positif dari berbagai lini bisnis, mulai dari kategori elektronik konsumen, layanan untuk pelanggan institusi, hingga ekspansi jaringan toko fisik yang memperkuat strategi perdagangan omnichannel. Chief Corporate Officer dan Investor Relations Blibli Eric Winarta menyebut, pencapaian itu menjadi pengakuan atas kepercayaan berbagai pihak yang selama ini mendukung pertumbuhan perusahaan.

”Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk kembali masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 tahun 2026 bersama perusahaan-perusahaan terkemuka di kawasan ini. Kami menyampaikan apresiasi kepada Fortune atas pengakuan ini, yang mencerminkan kepercayaan pelanggan, mitra, investor, serta seluruh pemangku kepentingan yang senantiasa mendukung perjalanan Blibli,” ujar Eric Winarta.

Menurut dia, pencapaian tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat fondasi bisnis melalui disiplin operasional dan penciptaan nilai yang berkelanjutan. ”Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat fondasi bisnis, menjaga disiplin operasional, serta menghadirkan nilai yang relevan dan berkelanjutan bagi pelanggan dan mitra,” kata Eric Winarta.