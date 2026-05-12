Gaya Hidup Sehat di Kota Besar Semakin Berkembang: Sarapan Protein hingga Lari Jadi Pengingat Penting

JawaPos.com – Tren gaya hidup sehat di kota-kota besar Indonesia semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari kebiasaan sarapan tinggi protein, olahraga lari, yoga, pilates, hingga pickleball kini semakin diminati masyarakat urban, terutama sejak pandemi Covid-19.

Brand Manager V-Soy Indonesia, Evlin Wangsadirja, menilai perubahan gaya hidup tersebut terlihat nyata dari semakin banyaknya masyarakat yang aktif berolahraga. Seiring dengan itu, asupan nutrisi harian pun perlu dilakukan.

“Untuk pola hidup sehat ya, yang pasti protein. Ini bukan karena V-Soy tapi memang protein itu sangat penting untuk tubuh kita. Saya mulai membiasakan makan pagi itu telur rebus karena tinggi protein,” ujar Evlin kepada wartawan, Rabu (13/5).

Menurutnya, protein menjadi salah satu asupan penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang lebih lama dibandingkan karbohidrat.

“Karbohidrat butuh, tapi kenyangnya protein itu beda dengan kenyangnya karbohidrat. Jadi protein itu sangat penting untuk kita di pagi hari,” lanjutnya.

Tak hanya soal pola makan, Evlin juga melihat tren olahraga semakin meningkat di berbagai kota besar. Ia menyebut kebiasaan hidup aktif mulai terbentuk sejak pandemi, ketika masyarakat ramai mengikuti kampanye olahraga dan hidup sehat secara daring.

“Kalau kita lihat sekarang yoga, pilates, kemudian paddle, kemudian saat ini pickleball. Terlepas dari apa pun itu motivasinya, yang penting kita moving. Kita berkeringat, kita olahraga,” katanya.

Fenomena tersebut, menurut Evlin, juga terlihat dari ramainya area publik dan kawasan komersial oleh masyarakat yang berolahraga, baik pagi maupun sore hari.

“Kalau dilihat juga apalagi tiap sore kalau di Senayan kan banyak banget mereka yang running. Pagi saya sempat meeting di Bintaro, di coffee shop-nya banyak banget yang habis exercise, mau itu sepeda, mau itu lari, ada yang habis jalan pagi,” tuturnya.