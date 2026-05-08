Hantavirus Disebut Bisa Menyebar dari Segala Jenis Tikus

JawaPos.com – Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito menyebut seluruh jenis tikus berpotensi menjadi sumber penyebaran hantavirus. Kewaspadaan perlu dtingkatkan mengingat dua kasus suspek sudah terdeteksi di Indonesia.

“Semua jenis tikus bisa menjadi penyebab penyebaran,” kata Prof. Wiku kepada JawaPos.com, Jumat (8/5).

Ia menjelaskan, penularan hantavirus dapat terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan tikus, termasuk urin, kotoran, serta makanan yang sudah terkontaminasi.

“Hindari kontak langsung atau tidak langsung dengan tikus. Bersihkan lingkungan dari urin, kotoran tikus dan bekas makanan yang bersentuhan dengan tikus,” tuturnya.

Prof. Wiku juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja serta memastikan makanan dan minuman tetap higienis guna mencegah penularan penyakit tersebut.

“Jaga lingkungan rumah, tempat kerja. Selalu makan dan minum yang bersih dan higienis,” lanjutnya.

Faktor Risiko dan Cara Penularan

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman mengatakan terdapat sejumlah faktor risiko yang meningkatkan potensi paparan hantavirus.

Faktor risiko tersebut meliputi pekerjaan yang berkaitan dengan kontak tikus seperti petugas kebersihan, petani, pekerja konstruksi, pengendali hama, hingga pembersih selokan. Aktivitas di area berisiko seperti gudang lama, area terbengkalai, dan ruang bawah tanah juga perlu diwaspadai.