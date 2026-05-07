Fakta-Fakta Penting Hantavirus yang Perlu Diketahui: Gejala, Penularan hingga Tingkat Kematian

Ilustrasi Hantavirus. (UK Health Security Agency)
JawaPos.com - Hantavirus menjadi sorotan karena dapat menyebabkan penyakit berat pada manusia dengan tingkat kematian yang tinggi, terutama di kawasan Amerika. Virus ini ditularkan dari hewan pengerat seperti tikus dan dapat menyerang paru-paru, jantung, hingga ginjal.
Meski kasusnya relatif jarang, infeksi hantavirus tetap menjadi perhatian kesehatan global karena gejalanya sering menyerupai flu biasa hingga COVID-19, tetapi bisa berkembang cepat menjadi kondisi mematikan.
Melansir laman resmi WHO, berikut fakta-fakta penting mengenai hantavirus yang perlu diketahui masyarakat.
1. Hantavirus Berasal dari Tikus dan Hewan Pengerat
Hantavirus merupakan kelompok virus zoonosis, yaitu virus yang menular dari hewan ke manusia. Virus ini secara alami hidup pada berbagai jenis tikus dan hewan pengerat lainnya tanpa membuat hewan tersebut sakit.
Manusia bisa tertular ketika menghirup partikel dari urine, air liur, atau kotoran tikus yang terkontaminasi virus. Risiko penularan meningkat saat membersihkan ruangan tertutup yang lama tidak dipakai, gudang, loteng, area pertanian, atau tempat dengan infestasi tikus.
Selain itu, gigitan tikus juga dapat menjadi jalur penularan, meski kasusnya lebih jarang terjadi.
2. Bisa Menyebabkan Penyakit Mematikan
Infeksi hantavirus dapat memicu dua jenis penyakit utama, tergantung wilayah dan jenis virusnya.
Di kawasan Amerika Utara dan Selatan, hantavirus dapat menyebabkan Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome (HCPS), penyakit serius yang menyerang paru-paru dan jantung. Tingkat kematian penyakit ini dilaporkan bisa mencapai 50 persen.
