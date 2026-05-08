Kemenkes Catat 23 Kasus Positif Hantavirus dari 2024-2026, Tersebar di 9 Provinsi

Ilustrasi Hantavirus. (UK Health Security Agency)
JawaPos.com - Sebanyak 23 kasus positif hantavirus ditemukan di Indonesia sepanjang 2024 hingga minggu ke-16 tahun 2026. Kasus tersebut tersebar di sembilan provinsi, dengan jumlah terbanyak berada di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total terdapat 251 kasus suspek penyakit virus Hanta pada periode 2024-2026. Dari jumlah tersebut, 23 kasus terkonfirmasi positif, 221 kasus dinyatakan negatif, empat kasus masih dalam pemeriksaan, dan tiga kasus tidak dapat diambil spesimen. Tidak terdapat penambahan kasus konfirmasi pada pekan ini.
"Saat ini ada dua kasus suspek di Indonesia," lapor Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, dikutip Jumat (8/5).
Dua kasus suspek masing-masing di Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dan Kulon Progo, DI Yogyakarta yang saat ini masih dalam pemeriksaan.
Adapun kasus positif terbanyak tercatat di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dengan masing-masing enam kasus. Selanjutnya Jawa Barat lima kasus, sementara Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Banten, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur masing-masing satu kasus.
Kemenkes menyebut faktor risiko utama penularan hantavirus adalah kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi.
Kementerian Kesehatan menyatakan telah melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia.
Langkah tersebut meliputi pemantauan situasi melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) serta koordinasi dengan WHO. Pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari negara terjangkit.
