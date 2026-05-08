2 Kasus Suspek Hantavirus Ada di Indonesia, Berikut Cara Pencegahannya agar Tak Tertular!

JawaPos.com – Kementerian Kesehatan mencatat dua kasus suspek hantavirus di Indonesia, masing-masing ditemukan di Jakarta dan Yogyakarta. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan tikus maupun bekas aktivitasnya agar tidak tertular penyakit tersebut.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, semua jenis tikus berpotensi menjadi sumber penyebaran hantavirus. Karena itu, langkah pencegahan utama adalah menghindari kontak langsung maupun tidak langsung dengan hewan pengerat tersebut perlu dilakukan

“Hindari kontak langsung atau tidak langsung dengan tikus. Bersihkan lingkungan dari urin, kotoran tikus dan bekas makanan yang bersentuhan dengan tikus,” kata Wiku kepada JawaPos.com, Jumat (8/5).

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja serta memastikan makanan dan minuman tetap higienis.

“Jaga lingkungan rumah, tempat kerja. Selalu makan dan minum yang bersih dan higienis,” tuturnya.

Penularan Hantavirus Tidak Akan Semasif Covid-19

Wiku menegaskan, penularan hantavirus antar-manusia tidak akan terjadi secara masif seperti Covid-19. Meski demikian, ia meminta masyarakat tetap waspada karena terdapat strain tertentu yang dapat menular antarmanusia dalam kondisi kontak erat.

“Penularan tidak akan masif seperti Covid,” ujarnya.

Menurutnya, penularan antarmanusia hanya mungkin terjadi apabila terdapat kontak fisik intensif seperti berbagi tempat tidur maupun makanan dalam waktu lama.