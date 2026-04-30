9 Makanan Terbaik Setelah Cabut Gigi yang Bantu Luka Cepat Sembuh dan Minim Nyeri

JawaPos.com - Setelah menjalani proses cabut gigi, banyak orang merasa bingung dalam memilih makanan yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi. Padahal, pemilihan makanan yang tepat berperan besar dalam mempercepat proses penyembuhan dan mencegah komplikasi.
Dilansir dari laman YouTube Kunci Sehat, makanan pasca pencabutan gigi sebaiknya memiliki tekstur lembut, mudah ditelan, serta kaya nutrisi. Hal ini penting karena kondisi mulut masih sensitif dan rentan terhadap iritasi maupun infeksi.
Selain itu, rasa tidak nyaman dan kekhawatiran sisa makanan masuk ke area bekas pencabutan sering membuat nafsu makan menurun. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pilihan makanan yang tidak hanya aman, tetapi juga membantu memulihkan energi tubuh.
1. Bubur
Bubur menjadi pilihan utama setelah cabut gigi karena teksturnya yang sangat lembut dan mudah ditelan tanpa perlu mengunyah. Makanan ini juga tetap mampu memberikan energi yang dibutuhkan tubuh, terutama jika dibuat dari beras berkualitas.
Agar lebih bernutrisi, bubur dapat dimasak menggunakan kaldu ayam segar dan ditambahkan ayam cincang halus. Pastikan suhu bubur tidak terlalu panas karena dapat memicu iritasi pada area luka.
2. Sup
Sup merupakan makanan yang kaya nutrisi dan sangat mudah dikonsumsi setelah pencabutan gigi. Teksturnya yang cair dan lembut membantu proses makan tanpa memberikan tekanan pada gusi.
Sup juga mengandung vitamin, mineral, dan cairan yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Namun, hindari bahan keras dan bumbu pedas agar tidak mengganggu proses penyembuhan.
3. Telur
Telur adalah sumber protein berkualitas tinggi yang sangat mudah dicerna oleh tubuh. Kandungan vitamin D dan B12 di dalamnya berperan penting dalam mempercepat proses regenerasi jaringan.
Untuk konsumsi setelah cabut gigi, telur sebaiknya diolah menjadi telur orak-arik agar lebih lembut. Hindari penggunaan minyak berlebihan atau bumbu tajam yang dapat memicu rasa tidak nyaman.
4. Kentang Tumbuk (Mashed Potato)
Kentang tumbuk memiliki tekstur halus yang aman untuk area gigi yang sensitif. Selain itu, kandungan karbohidratnya membantu mengembalikan energi tubuh yang mungkin menurun setelah tindakan medis.
