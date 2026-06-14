Selain Nasi Putih, Ini 5 Alternatif Makanan untuk Menurunkan Berat Badan

JawaPos.com - Nasi selama ini menjadi makanan pokok yang banyak dikonsumsi karena mengenyangkan, mudah diperoleh, dan relatif terjangkau. Namun, bagi sebagian orang yang sedang menerapkan pola makan sehat, konsumsi nasi putih sering menjadi perhatian karena kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi serta jumlah serat dan mikronutrien yang lebih rendah dibandingkan biji-bijian utuh.

Dibandingkan sumber karbohidrat yang lebih kompleks, nasi putih cenderung memiliki kandungan serat, vitamin, dan mineral yang lebih sedikit. Selain itu, konsumsi dalam jumlah berlebihan dapat memengaruhi kadar gula darah dan membuat rasa lapar kembali muncul lebih cepat.

Bagi mereka yang sedang menjaga berat badan atau menerapkan pola hidup sehat, terdapat berbagai pilihan bahan makanan yang dapat dijadikan alternatif pengganti nasi putih. Pilihan ini umumnya menawarkan kandungan serat, vitamin, dan nutrisi yang lebih beragam.

Selain membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, beberapa alternatif tersebut juga dapat mendukung kesehatan pencernaan, menjaga kestabilan energi, serta menjadi bagian dari program pengelolaan berat badan yang lebih seimbang.

Dikutip dari English Jagran, berikut lima alternatif sehat yang dapat dipertimbangkan sebagai pengganti nasi putih untuk mendukung upaya menurunkan berat badan.

1. Beras merah

Beras merah menjadi sumber makanan yang kaya serat, vitamin, dan mineral.

Selain itu, indeks glikemiknya lebih rendah daripada beras putih sehingga sangat cocok untuk pengidap diabetes karena tidak menyebabkan peningkatan kadar gula darah.

2. Quinoa